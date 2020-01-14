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Japonya'dan Avustralya'ya yangın desteği

Japonya, orman yangınlarıyla mücadele eden Avustralya'ya, Öz Savunma Kuvvetleri aracılığıyla yardım edebileceğini açıkladı.

14.01.2020 09:20 | Son Güncelleme: 14.01.2020 09:20Japonya'dan Avustralya'ya yangın desteği
, orman yangınlarıyla mücadele eden 'ya, Öz Savunma Kuvvetleri aracılığıyla yardım edebileceğini açıkladı.
Japonya Savunma Bakanlığı, Eylül ayında başlayan şiddetli orman yangınlarıyla savaşmaya devam eden Avustralya'ya Japonya'nın Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) aracılığıyla yardıma hazırlandığını açıkladı. Japon basınına göre, Avustralya'nın Japonya'dan uluslararası bir acil yardım ekibi gönderilmesini talep edebileceğine yönelik açıklamasının ardından gelen plan uyarınca, Japonya'nın bölgeye SDF nakliye uçaklarını gönderebileceği öngörülüyor.
Afet ve ihtiyaçların kapsamı hakkında bilgi toplamak üzere Avustralya'ya gönderilen araştırma grubunun raporuna göre, Japonya Savunma Bakanlığının konu hakkındaki kararını netleştireceği belirtiliyor.
KONTROL EDİLEMİYOR
Avustralya'da Eylül ayında başlayan ve kontrol altına alınamayan yangınlar, ülke genelinde en az 28 kişinin ölümüne, 3 bin evin kullanılamaz hale gelmesine neden olmuştu. Yangında 6 milyon hektarı aşkın alanın kül olduğu tahmin edilirken, bu alanın İstanbul'un yüz ölçümünün yaklaşık 12 katı olduğu belirtilmişti. 1 milyarı aşkın hayvanın hayatını kaybetti yangınla baş etmekte güçlük çeken Avustralya'da ordu da yangınla mücadele için görevlendirilmişti.
(İHA)

Avustralya, Japonya, Güncel

Kaynak: İHA

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