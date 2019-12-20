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Japonya'dan İran'a nükleer anlaşmalara uyma çağrısı

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye diğer ülkelerle imzalanan nükleer anlaşmaya tam olarak uyma çağrısında bulundu.

20.12.2019 15:50 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:50 Japonya'dan İran'a nükleer anlaşmalara uyma çağrısı
Başbakanı Shinzo Abe, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye diğer ülkelerle imzalanan nükleer anlaşmaya tam olarak uyma çağrısında bulundu.
Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bölgesel konuları görüşmek üzere Japonya'nın başkenti Tokyo'da bir araya geldi. Ruhani'nin iki günlük Japonya ziyareti kapsamında gerçekleşen görüşmede, Abe'nin Japonya'nın denizlerde seyir güvenliğini sağlamak üzere Orta Doğu'ya askeri güç gönderme planının gerekçelerini Ruhani'ye ilettiği tahmin edilirken Başbakan Abe'nin ayrıca ülkesinin Orta Doğu'daki gerilimlerin azalması ve istikrarın sağlanması için diplomatik çaba göstermeye devam edeceğini belirttiği öğrenildi. İran'ın nükleer programının da gündeme geldiği görüşmede Abe, İran'ı diğer ülkelerle imzalanan nükleer anlaşmaya tam olarak uymaya ve bölgesel barış ve istikrar konusunda yapıcı bir rol oynamaya çağırdı.
RUHANİ'DEN ABD'YE KINAMA
Ruhani ise Orta Doğu ve Basra Körfezi bölgesindeki barış ve istikrarın İran için çok önemli olduğunu ifade etti. Nükleer anlaşmanın önemine vurgu yapan Ruhani, ABD'nin anlaşmadan tek taraflı geri çekilmesini kınadı. Ruhani, Japonya ve diğer ülkelerin anlaşmanın sürmesi için çaba göstermesine dair umudunun sürdüğünü de dile getirdi.
(Burak Ersoy/İHA)

Shinzo Abe, Japonya, İran, Güncel

Kaynak: İHA

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