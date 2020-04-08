Japonya'dan karantina açıklaması: OHAL bir ay içerisinde sona erebilir

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin Japonya 'dan kritik karantina açıklaması geldi. Japonya Başbakanı Şinzo Abe, olağanüstü halin (OHAL) bir ay içinde sonlanabileceğini açıkladı. Japonya Başbakanı Şinzo Abe, hükümetin koronavirüsün (Covid-19) yayılmasının önlenmesine ilişkin kurallarına halk saygı duyarsa, ülkede OHAL'in bir ay içinde sona erebileceğini söyledi. Abe, vatandaşlara yönelik en önemli talimatın 'insanlarla teması en az yüzde 70-80 azaltmak' olduğunu belirtti. Dün açıklanan ve Tokyo, Kanagawa, Saitama, Chiba, Osaka, Hyogo ve Fukuoka'yı kapsayan OHAL'in 6 Mayıs'ta bitmesi planlanıyor.

Kaynak: DHA