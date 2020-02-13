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Japonya'dan korkutan haber

Japonya'da bir taksi şoförünün Korona virüsünden enfekte olduğu anlaşıldı.

13.02.2020 12:43 | Son Güncelleme: 13.02.2020 12:43Japonya'dan korkutan haber
'da bir taksi şoförünün Korona virüsünden enfekte olduğu anlaşıldı. Japonya Sağlık Bakanlığı virüsün şahsa nasıl bulaştığını araştırıyor.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Japonya'da hızla yayılmaya devam eden korona virüsüne bu kez ülkenin başkenti 'da çalışan bir taksi şoföründe rastlandığı açıklandı. Şahsın ne zaman enfekte olduğu henüz kesin olarak bilinmezken, 80'li yaşlarda olduğu öğrenilen sürücünün Tokyo Haneda Havaalanı'ndan Tokyo'nun merkezine Çinli turistleri getirdiğini söylediği belirtildi. Japonya Sağlık Bakanlığı, virüsün şahsa nasıl bulaştığını netleştirmeye çalışıyor.

Vakalar artıyor

Japonya'da karantina altında bulunan gemide bugün 44 yeni vakanın tespit edilmesiyle, ülkede şimdiye dek belirlenen vaka sayısı 248'e yükselmişti. Son vaka ile birlikte ülke geneli vaka sayısı 249'a çıktı. Daha önce de Çinli turistleri taşıdığı belirtilen bir otobüs şoförüne korona virüsü bulaştığı tespit edilmişti. - TOKYO

Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Tokyo, Güncel

Kaynak: İHA

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