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Japonya'dan koronavirüsle mücadelede İran'a 23 milyon dolar yardım

Japonya, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye destek için İran'a 23,4 milyon dolar yardımda bulunacak.

20.03.2020 14:28 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:28
Japonya'dan koronavirüsle mücadelede İran'a 23 milyon dolar yardım
Japonya, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye destek için İran'a 23,4 milyon dolar yardımda bulunacak.
Japonya'nın Tahran Büyükelçisi Mitsugu Saito, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Japonya hükümeti, koronavirüsle mücadeleye destek için İran'a yaklaşık 23,4 milyon dolar mali yardımda bulunma kararı aldı." ifadelerini kullandı.
Japon Büyükelçi, İran halkının şu ana kadar 1433 kişinin ölümüne yol açan salgın krizinden en kısa zamanda çıkması dileğinde bulundu.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, bugün Japon mevkidaşı Motegi Toşimitsu ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Görüşmede, Japonya Dışişleri Bakanı, salgınla mücadele eden İran'a nakdi ve ilaç yardımını sürdüreceklerini belirtmişti.
İran Sağlık Bakanlığının salgınla mücadeledeki ihtiyaç listesini "ACİL" başlığıyla 12 Mart'ta Twitter'dan paylaşan Zarif, tüm dünya ülkelerini İran'a yardıma çağırmıştı.
Zarif, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres başta olmak üzere, uluslararası kuruluşların liderlerine ve diğer ülkelerin dışişleri bakanlarına hitaben yazdığı mektupta ise koronavirüsle mücadele için ABD'nin tek taraflı yaptırımlarının kaldırılmasını istemişti.
İran, ABD yaptırımları nedeniyle sağlık malzemelerinin temininde sorun yaşıyor
Çin ve Rusya Dışişleri Bakanlıkları tarafından ayrı ayrı yapılan açıklamalarda, koronavirüsle mücadele eden İran'a tıbbi malzeme teminini engelleyen ABD'nin tek taraflı yaptırımları "insanlık dışı" olarak nitelenmiş ve yaptırımların kaldırılması çağrıda bulunulmuştu.
Washington'un doğrudan İran'ın sağlık sektörüne bir yaptırımı söz konusu olmamasına rağmen tek taraflı bankacılık yaptırımları ve ABD'nin yaptırım listesine alınmaktan çekinen yabancı şirketlerin Tahran'la ticaret yapmaktan kaçınması, İran'ın sağlık malzemeleri ve ilaç ithalatını zorlaştırıyor.
İran'a şu ana kadar Çin, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, bazı Avrupa ülkeleri ve Japonya'dan yardımlar gönderildi.

Kaynak: AA

Etiketler : Güncel

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