Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Japonya'dan Kovid-19 nedeniyle 18 Avrupa ülkesi ve İran'a seyahat yasağı - Haberler

Japonya'dan Kovid-19 nedeniyle 18 Avrupa ülkesi ve İran'a seyahat yasağı

Japonya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 18 Avrupa ülkesi ve İran'a seyahat yasağı getirdi.

24.03.2020 10:28 | Son Güncelleme: 24.03.2020 10:28
Japonya'dan Kovid-19 nedeniyle 18 Avrupa ülkesi ve İran'a seyahat yasağı
Japonya , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 18 Avrupa ülkesi ve İran 'a seyahat yasağı getirdi.
Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi düzenlediği basın toplantısında İtalya, İspanya, Almanya, Fransa, Hollanda, İsviçre, Avusturya, Belçika, Danimarka, Norveç, Estonya, Lihtenştayn, Lüksemburg, Malta, Andorra, Monaco, Slovenya, Vatikan ve İran'dan gelen yabancılara seyahat yasağı getirildiğini duyurdu.
Motegi, Çin ve Güney Kore vatandaşlarına verilen tüm vizelerin askıya alınması uygulamasının da mart sonuna kadar uzatıldığını belirtti.
Dışişleri Bakanlığının söz konusu Avrupa ülkelerine yaptığı seyahat uyarısını 3. seviyeye çıkardığını hatırlatan Motegi, "Özel koşullar dışında, herhangi bir istisna olmayacak." ifadesini kullandı.
Güney Kore'de Avrupa'dan gelen 19 kişide Kovid-19 tespit edildi
Güney Kore Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, pazar günü Avrupa'dan gelen yolculardan 101'inde yüksek ateş ve solunum rahatsızlığı belirtileri görülmesi üzerine Kovid-19 testi yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, 1444 yolcudan 19'unun Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı kaydedildi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Japonya, Avrupa, İran, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Sınırımızdaki iki ülke arasında çatışma çıktı: 1 asker öldü Haberler
Sınırımızdaki iki ülke arasında çatışma çıktı: 1 asker öldü
Korona sonrası bir banka daha kredi ödemelerini erteleme kararı aldı Haberler
Korona sonrası bir banka daha kredi ödemelerini erteleme kararı aldı
Koronavirüs altın piyasasının kalbini de vurdu! Tamamen kapatıldı Haberler
Koronavirüs altın piyasasının kalbini de vurdu! Tamamen kapatıldı
Çektiği videoyla tepki toplayan şahsın, ’Evde kal’madığı ortaya çıktı Haberler
Çektiği videoyla tepki toplayan şahsın, 'Evde kal'madığı ortaya çıktı
En yetkili isimden korkunç istatistik: 67 günlük süreci 4 günde yaşadık Haberler
En yetkili isimden korkunç istatistik: 67 günlük süreci 4 günde yaşadık
Binali Yıldırım’ın acı günü! Kayınvalidesini kaybetti Haberler
Binali Yıldırım'ın acı günü! Kayınvalidesini kaybetti
Koronavirüs fırsatçıları şimdi yandı! Rekabet Kurumu devreye giriyor Haberler
Koronavirüs fırsatçıları şimdi yandı! Rekabet Kurumu devreye giriyor
Af yasasında sona geliniyor! Partiler arası görüşmeler hızlandı Haberler
Af yasasında sona geliniyor! Partiler arası görüşmeler hızlandı

Son Dakika Güncel Haberleri

11:53 - Bugün teorisi "Dünkü yarınları bugün yaşarız" - Haber 11:52 - Erdemli'de 65 yaş üstü vatandaşlara 'Limon Çiçeği' desteği - Haber 11:52 - Eleşkirt Belediyesi cadde ve sokakları yıkadı - Haber 11:52 - Palandöken'deki kayak heyecanı Kovid-19 nedeniyle sona erdi - Haber 11:52 - Bursa'da baraj sularının çekildiği tarladan balık topladılar - Haber 11:26 - Sınırımızdaki iki ülke arasında çatışma çıktı: 1 asker öldü - Haber 10:48 - Epilepsi krizi geçiren şahsa, koronavirüs korkusundan kimse yardım etmedi - Haberler 10:38 - İspanya'da sokağa inen asker, yaşlıları evlerinde ölü buluyor - Haberler 10:05 - Türk bilim insanları koronavirüse karşı harekete geçti: 10-20 dakikada sonuç veren tanı kiti geliştirildi - Haber 09:48 - Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs sebebiyle evinden çıkamayan 65 yaş ve üstü yaşlılara erzak kolisi dağıttı - Haber 09:23 - Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün olası vaka tanımına bir yeni madde daha ekledi - Haber 09:17 - Almanya'da sevindiren haber! Ölümcül salgın ilk kez durağan bir döneme girdi - Haber
Loading