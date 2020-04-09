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Japonya'dan OHAL manzaraları

Japonya'da dün yürürlüğe giren OHAL uygulamasının günlük hayata etkisi az olurken cezai yaptırım olmamasına rağmen çoğu kişi evde kalmayı tercih edince toplu taşıma araçları ve sokaklar büyük ölçüde boş kaldı.

09.04.2020 11:20 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:22
Japonya 'da dün yürürlüğe giren OHAL uygulamasının günlük hayata etkisi az olurken cezai yaptırım olmamasına rağmen çoğu kişi evde kalmayı tercih edince toplu taşıma araçları ve sokaklar büyük ölçüde boş kaldı. Bazı işletmeler faaliyetlerine gönüllü olarak ara verirken marketler hizmete devam etti.
Japonya'da Korona virüsü salgını nedeniyle hükümetin ilan ettiği olağanüstü hal (OHAL) kararı, günlük hayatı büyük ölçüde etkilemedi. Buna rağmen hükümetin yaptığı "Evde kalın" çağrısı, cezai yaptırımı olmamasına rağmen birçok vatandaşta karşılık buldu. Toplu taşıma araçları her zamanki gibi çalışmaya devam etse de hiç olmadığı kadar boş kaldı. Tren istasyonları, caddeler ve parklardaki insan sayısında da büyük düşüş gözlendi.
BAZI İŞLETMELER FAALİYETE ARA VERDİ.
OHAL kararının ticari işletmelerin faaliyetlerine ara vermeye zorlamamasına rağmen alışveriş merkezleri, sinema salonu, restoran ve kafe gibi işletmeler geçici olarak kapatma kararı aldı. Temel gıda ve ihtiyaç malzemeleri satan marketler ise hizmete devam etti. Japonya hükümetinin daha önce yaptığı "Paniğe gerek yok, stok yapmayın" çağrısının ardından marketlerde de az sayıda müşteri olduğu dikkat çekti. Ürün tedariğinde sorun yaşanmazken market dışındaki az sayıda işletme de her şeye rağmen faaliyetlerini sürdürdü.
Tokyo'da Türk yemekleri satan bir işletme sahibi Yakup Baran, işlerinin Korona virüsü salgını ve ardından gelen OHAL kararından olumsuz etkilendiğini belirtti. "Korona virüsünden dolayı işlerimiz oldukça düştü. Burası İstanbul'un Beyoğlu gibi bir caddesi olmasına rağmen sokaklar bomboş" diyen Baran, "Devlet bize yasak koymadı, sokağa çıkmayın demiyor ancak tedbirli olun dedikleri için halk korkudan sokağa çıkamıyor" şeklinde konuştu.
BAZI ŞİRKETLER EVDEN ÇALIŞMAYA YÖNLENDİRDİ
Özel bir şirketin ofisinde çalıştığını belirten Yusaku Arakawa da süreçten her sektörün olumsuz etkilendiğini vurguladı. Hizmet sektörü başta olmak üzere bazı işletmelerin kapatma kararı aldığını kaydeden Arakawa "Ben hala çalışıyorum, ofisime gitmek zorundayım. Ancak birçok şirket personelini evden çalışmaya yönlendirdi ya da çalışma saatlerinde kısıtlamaya gidildi" ifadelerini kullandı.
OHAL İLAN EDİLMİŞTİ
Japonya'da hükümet geçtiğimiz salı günü 7 eyaleti kapsayan OHAL kararını resmi olarak kamuoyuna duyurmuş, Başbakan Shinzo Abe "Salgın insan hayatını ve ülke ekonomisini tehdit eder boyuta geldiği için OHAL ilan etme kararı aldık" ifadelerini kullanmıştı. Dün yürürlüğe giren OHAL'in vatandaşın günlük yaşamını cezai yaptırımlar ile kısıtlamayacağı açıklanmış ancak hükümet gönüllü olarak sorumluluk alma ve evde kalma çağrısında bulunmuştu.
ÖLÜ VE VAKA SAYISI ARTIYOR.
Bugün itibariyle Japonya'da Korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 116'ya çıktığı açıklanırken ülkedeki toplam vaka sayısı da 5 bin 694'e yükseldi. Daha önce karantita altına alınan geminin yolcu ve mürettebatından enfekte olan 712 kişi dışında, Japonya'nın farklı eyaletlerinden 4 bin 982 kişi Korona virüsüne yakalandı.
(Burak Ersoy/İHA) Japonya’dan OHAL manzaraları

Kaynak: İHA

Etiketler: Japonya, Güncel
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