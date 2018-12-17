Japonya'dan Siber Güvenliğe Özel Bütçe

17 Aralık 2018 Pazartesi 10:16



17 Aralık 2018 Pazartesi 10:16

Siber saldırılara karşı savunmasını güçlendirmek isteyen Japonya, siber güvenliğe özel bütçe ayıracak. Siber savaş ve ülkeye yönelik olası siber tehditleri değerlendiren Japonya, ülkenin siber savunma sistemini güçlendirmeye hazırlanıyor. Hükümet kaynaklarından edinilen bilgilere göre, ek siber güvenlik tedbirleri için bütçeden ödenek ayrılacak. Bu yılki ek mali paket ve gelecek yıl bütçesinden tahsis edilecek fonla hükümet, telekomünikasyon ekipmanlarındaki kötü amaçlı programları tespit eden yazılımlar geliştirmeyi planlıyor.ABD VE ÇİN'İN REKABETİ TETİKLEDİ Yetkililer, ek siber güvenlik önlemleri alınmasına yönelik kararın ABD-Çin arasındaki teknolojik savaşın derinleşmesiyle ortaya çıktığını belirtiyor. Geçtiğimiz günlerde telekomünikasyon ekipmanları tedarik kurallarını revize eden hükümetin, bir sonraki mali yılda risk taşıdığından şüphelenilen ekipmanları satın alırken ulusal güvenlik risklerini dikkate alacağı öğrenildi. Bazı cihazların üretim aşamasında kötü niyetli işlevler ile donatılabileceğinden endişelenen uzmanlar, şüpheli cihazların olası bir siber saldırıda kullanılma ihtimaline karşı önlem almak istiyor.BİRÇOK ALANDA KULLANILACAK Gelecek yıl 5G mobil iletişim şebekesi destekli cihazları deneme bazında kullanıma sunmaya hazırlanan Japonya, ayrıca güç şebekeleri, sürücüsüz otomobiller ve özel sektör teknolojileri gibi hayati öneme sahip altyapı yatırımlarını korumak için de geliştireceği yazılımları kullanmayı hedefliyor.(İHA)