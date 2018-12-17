Japonya'dan Yabancı İşçi Hazırlığı

17 Aralık 2018 Pazartesi 09:59



17 Aralık 2018 Pazartesi 09:59

Daha fazla yabancı işçi almaya hazırlanan Japonya, işçiler için 100 destek merkezi açacak. Yabancı işçilere, banka hesabı açma, ev kiralama ve telefon hattı edinme gibi konularda da kolaylık sağlanacak.Japonya, mecliste kabul edilen ve ülkeye 5 yıl içerisinde 345 bin yabancı işçi çekmeyi hedefleyen yasa kapsamında, gelecek işçilerin hayatını kolaylaştırmak adına bir dizi uygulamayı hayata geçirmeye hazırlanıyor. Dün Fukuoka'da çalışmalarla ilgili bilgi veren Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshihide Suga, hükümetin Japonya genelinde yaklaşık 100 destek merkezi açmayı planladığını açıkladı. Nisan ayında yürürlüğe girecek yeni işçi yasası öncesinde hazırlanan tedbirlerin bir parçası olduğu belirtilen uygulamanın, yaklaşık 2 milyar Yen'e (yaklaşık 95 milyon lira) mal olacağı belirtildi.Tercüman ya da çeviri sistemi desteğiÇok sayıda yabancı işçinin ikamet edeceği tüm yerleşim yerlerinde bu tür destek merkezlerini görmeyi umduğunu söyleyen Suga, her merkezde tercüman ya da çeviri sistemi olacağını da sözlerine ekledi.Ev kiralamada kolaylıkSuga, hükümetin, ülkeye gelecek işçilerin ev kiralama konusunda karşılaşacağı zorlukları aşmaları için de çalıştığını kaydetti. İşçilerin çalışacakları şirketleri ev kiralama sürecinde çalışanına kefil olarak sorumluluk almaya teşvik edeceklerini belirten Suga, kimlik kartı ile telefon abonelik sözleşmesi imzalamanın da mümkün hale geleceğini açıkladı. Ayrıca yabancıların banka hesabı açabilmesinin ve farklı dillerde sağlık hizmetine daha yaygın olarak erişmelerinin mümkün hale geleceği öğrenildi. - TOKYO