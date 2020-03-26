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Japonya'dan yeni korona virüs tahliyesi

Japonya, korona virüs pandemisi nedeniyle tüm uluslararası uçuşları durduran Peru'da mahsur kalan vatandaşların tahliye edileceğini açıkladı.

26.03.2020 11:45 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:45
Japonya'dan yeni korona virüs tahliyesi
Japonya , korona virüs pandemisi nedeniyle tüm uluslararası uçuşları durduran Peru'da mahsur kalan vatandaşların tahliye edileceğini açıkladı.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren korona virüs salgını nedeniyle tüm uluslararası uçuşları askıya alan Peru'da mahsur kalan Japon vatandaşları ile ilgili Japonya'dan yeni adım geldi. Japonya'nın Peru Büyükelçiliği, ülkede mahsur kalan Japon turistlerin, düzenlenecek uçuşla Peru'dan tahliye edileceğini açıkladı. Kaldırılacak uçağın ülkenin Cusco şehrinden Meksika'ya gideceği öğrenilirken, tahliye edilen yolcuların kendi imkanlarıyla Meksika'dan ülkelerine döneceği belirtildi.
Peru'da hükümet korona virüsü pandemisi nedeniyle acil durum ilan ederek 15 Mart'ta tüm sınırlarını kapatmış, uluslararası uçuşların askıya alınması nedeniyle ülkeye turist olarak giden yaklaşık 230 Japon vatandaşı Peru'da mahsur kalmıştı.
Öte yandan Peru'da 480 kişide Korna virüs tespit edilirken, 9 kişinin de virüs nedeniyle hayatını kaybettiği kaydedildi.
(Burak Ersoy/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Japon, Güncel

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