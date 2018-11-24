Japonya Dışişleri Bakanı Kono: "Lavrov ile Singapur Müzakerelerinin Sonuçları Üzerine Konuştuk"

Japonya Dışişleri Bakanı
Taro Kono, İtaya'nın başkenti Roma
'da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov
ile bir araya geldi. Kano görüşme hakkında, "Lavrov ile Singapurda gerçekleştirdiğimiz üst düzey müzakereler hakkında konuştuk" ifadelerini kullandı.
Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono, İtaya'nın başkenti'nde Roma'da gerçekleştirilen bir programda Rusya
Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. Görüşme hakkında açıklamalarda bulanan Kano, "Lavrov ile Singapur'da gerçekleştirdiğimiz üst düzey müzakereler hakkında konuştuk. Özelikle barış anlaşması imzalama konusu üzerinde durduk" şeklinde konuştu.
Kano 1956 yılında imzalanan deklarasyon temelinde görüşmelere devam edeceklerini belirterek, bu konuda mevkidaşı ile hem fikir olduklarını belirtti.
Rusya ve Japonya, 14 Kasım'da ülke liderlerinin Singapur'da görüşmesi üzerine barış anlaşması müzakerelerine başlamaya karar vermişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
ile Japonya Başbakanı Shinzo Abe
, yaptıkları görüşmede 1956 yılında imzalanan deklarasyona dayanarak barış anlaşması görüşmelerine başlayacaklarını bildirmişti. - ROMA
Roma,Dışişleri Bakanı,Japonya
24 Kasım 2018 Cumartesi 15:09