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Japonya Futbol Federasyonu Başkanı korona virüse yakalandı

Japonya Futbol Federasyonu Başkanı Kozo Tashima'nın korona virüse yakalandığı açıklandı.

17.03.2020 14:52 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:52
Japonya Futbol Federasyonu Başkanı korona virüse yakalandı
Japonya Futbol Federasyonu Başkanı Kozo Tashima'nın korona virüse yakalandığı açıklandı.

Japonya Futbol Federasyonu Başkanı Kozo Tashima'nın korona virüse yakalandığı açıklandı. 28 Şubat'tan bu yana iş seyahatinde olduğu öğrenilen Tashima'nın ilk olarak Belfast'ta bulunduğu, 2 Mart'tan itibaren 2023 Kadınlar Dünya Kupası ile ilgili bir sunum yapmak üzere UEFA toplantısı için Amsterdam 'ı ziyaret ettiği öğrenildi. Tashima'nın 3 Mart'ta ise UEFA'nın genel kurul toplantısına katıldığı ifade edildi. 8 Mart'ta Japonya'ya dönmeden önce son olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) giden Tashima, ülkeye döndükten sonra korona virüsü belirtileri gösterdi. Uygulanan testin ardından Tashima'nın korona virüs taşıdığı anlaşıldı.

Olimpiyatlarda kilit isim

Japonya Futbol Federasyonu Başkanlığı görevini yürüten Tashima, Japonya Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcılığı ve FIFA yönetim kurulu üyeliği de yapıyor. Tashima'nın korona virüse yakalanmasının, iptali gündemden düşmeyen 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın geleceği konusunda olumsuz bir kamuoyu algısı oluşturması bekleniyor. - TOKYO

Kaynak: İHA

Etiketler : Futbol Federasyonu, Amsterdam, 28 Şubat, Japonya, Spor

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