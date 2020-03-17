Japonya Futbol Federasyonu Başkanı Kaza Tashima da koronavirüse yakalandı
Japonya Futbol Federasyonu Başkanı, Japonya Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı ve FIFA Yönetim Kurulu üyesi olan Kozo Tashima, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
17.03.2020 13:48 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:10
Japonya Futbol Federasyonu Başkanı Kozo Tashima'nın, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı açıklandı.
Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, virüsün bazı semptomlarını göstermesinin ardından teste alınan Tashima'nın sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi.
İSVİÇRE FUTBOL FEDERASYONU BAŞKANI'NDA DA ÇIKMIŞTI
Kozo Tashima, Japonya Futbol Federasyonunda başkanlık görevinin yanı sıra Japonya Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcılığı ve FIFA yönetim kurulu üyeliği de yapıyor.
Geçtiğimiz günlerde, İsviçre Futbol Federasyonu Başkanı Dominique Blanc da koronavirüse yakalanmıştı.
Kaynak: AA
Etiketler : Futbol Federasyonu, Japonya, Futbol, Japon, Spor
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