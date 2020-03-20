Japonya futbol liglerinde küme düşme kaldırıldı
Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyada birçok lig ertelenirken, Japonya Ligi'nden yapılan açıklamada bu sezon küme düşmenin kaldırıldığı belirtildi.
20.03.2020 10:04 | Son Güncelleme: 20.03.2020 11:10
Japonya 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının oluşturduğu olumsuzluklar nedeniyle 1, 2 ve 3. futbol liglerde küme düşme sistemi 2020 sezonunda kaldırıldı.
ORTAK KARAR ALINDI
Japonya Ligi (J League) resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, 3 ligden katılan 56 kulübün aldığı ortak karar gereği 2020 sezonunda ligden düşmenin kaldırıldığı duyuruldu.
2. ve 3. liglerde bulunan takımlar üst liglere yükselebilecek.
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Kaynak: AA