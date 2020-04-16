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9 bin 800 kişinin enfekte olduğu, 195 kişinin hayatını kaybettiği Japonya'da hükümet, OHAL ilan etti

Japonya'da, yeni tip koronavirüse karşı hükümet, 6 Mayıs'a kadar ülke genelinde olağanüstü hal ilan etti. Ölümcül virüs Japonya'da 9 bin 800 kişiye bulaştı, 195 kişi hayatını kaybetti.

16.04.2020 14:50 | Son Güncelleme: 16.04.2020 15:22

Japonya'da, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı 6 Mayıs'a kadar ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildi.

Başbakan Abe Şinzo, düzenlediği basın toplantısında, OHAL şartlarının ülke geneline yayılması kararı aldıklarını duyurdu.

6 MAYIS'A KADAR UYGULANACAK

Abe, 7 Nisan'dan bu yana 7 bölgede uygulanan OHAL şartlarının, ülke genelinde 6 Mayıs'a kadar uygulanmasına karar verildiğini bildirdi.

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı 9 bin 800'e, ölü sayısı 195'e yükseldi.

9 bin 800 kişinin enfekte olduğu, 195 kişinin hayatını kaybettiği Japonya’da hükümet, OHAL ilan etti

Kaynak: AA

Etiketler: Güncel
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