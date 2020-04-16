Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Japonya genelinde Kovid-19 nedeniyle OHAL ilan edildi

Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 6 Mayıs'a kadar ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

16.04.2020 17:04 | Son Güncelleme: 16.04.2020 17:04
Japonya genelinde Kovid-19 nedeniyle OHAL ilan edildi
Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 6 Mayıs'a kadar ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.
Başbakan Abe Şinzo, düzenlediği basın toplantısında, OHAL şartlarının ülke geneline yayılması kararı aldıklarını duyurdu.
Abe, 7 Nisan'dan bu yana 7 bölgede uygulanan OHAL şartlarının, ülke genelinde 6 Mayıs'a kadar uygulanmasına karar verildiğini bildirdi.
OHAL gerekliliğine yönelik uzman raporunun hazırlanması için oluşturulan komitenin hükümete sunduğu tavsiye sonrası bu kararın alındığını kaydeden Abe, vaka sayılarının arttığına işaret etti.
Abe, mevcut 7 bölgenin yanı sıra Hokkaido, İbaraki, İşikawa, Gifu, Aiçi ve Kyoto'da vaka sayılarının yükseldiğini dile getirdi.
Altın Hafta Tatili
Nisan sonu ve mayıs başına denk gelen tatil dönemine dikkati çeken Abe, "Altın Hafta Tatili kapsamında insan hareketliliğini azaltma hedefiyle tüm bölgelerde OHAL şartlarını uygulama kararı aldık." dedi.
Abe, insanlar arası temasın yüzde 80 azaltılması gerektiğinin altını çizerek "Ülke genelinde eyaletler arasında gereksiz seyahat ve eve dönüşlerden kaçınılması çağrısı yapıyoruz." ifadesini kullandı.
Başbakan Abe, virüs tedbirleri kapsamında, gelir düzeyine bakılmaksızın her vatandaşa 100 bin yen (6 bin 450 lira) mali destek verilmesinin gündemlerinde olduğunu bildirdi.
Yarın akşam düzenleyeceği basın toplantısında Abe'nin halka OHAL şartlarını açıklaması bekleniyor.
Sokağa çıkılması halinde yaptırım uygulanmıyor
Merkezi hükümetçe OHAL kapsamında eyalet valilerine salgını önlemek amacıyla bazı yetkiler veriliyor. Buna göre valiler, tıbbi yardım amacıyla özel mülk ve binaları geçici olarak istimlak edebiliyor.
Gıda ve ilaç satışı yapan firmaların, satış yapmayı kabul etmemeleri halinde valiler, bu firmaların stoklarına el koyabiliyor ve ceza uygulayabiliyor.
Valiler, halka "OHAL'de ilaç, gıda ve para ihtiyacı haricinde dışarı çıkılmaması" çağrısında bulunabiliyor. Sokağa çıkılmasında ise yaptırım uygulanmıyor.
Okul ve eğlence yerleri kapatılabilirken çocuk yuvaları, yaşlı bakım ve yardım merkezlerinin açık kalma süreleri sınırlandırılabiliyor.
Firmalardan evden çalıştırma, esnek çalışma saati uygulama, şubelerin geçici olarak kapatılması talep edilebiliyor.
Öte yandan valiliklerce alışveriş merkezi, tiyatro, etkinlik mahalleleri, otel, spor salonu, havuz, müze, kütüphane ve gece kulübü gibi büyük kapasiteli tesisler kapatılabiliyor.
Ülkede, Kovid-19 vaka sayısı 9 bin 932'ye, ölü sayısı 199'a yükseldi.

Kaynak: AA

Etiketler: Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Candan, virüsten 8 kişinin öldüğü memleketine ’Evde kal’ çağrısı yaptı Haberler
Candan, virüsten 8 kişinin öldüğü memleketine "Evde kal" çağrısı yaptı
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti Haberler
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti
Araç sahipleri dikkat! Motorine büyük indirim geldi Haberler
Araç sahipleri dikkat! Motorine büyük indirim geldi
İki metrobüs kafa kafaya çarpıştı! Seferler durdu Haberler
İki metrobüs kafa kafaya çarpıştı! Seferler durdu
Hadise’yle aşk yaşayan Kaan, anne ve babasını neden sildiğini anlattı Haberler
Hadise'yle aşk yaşayan Kaan, anne ve babasını neden sildiğini anlattı
ABD’de koronavirüs nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti Haberler
ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti
Hafta sonu fırınlar ve eczaneler başta olmak üzere 15 yer açık olacak Haberler
Hafta sonu fırınlar ve eczaneler başta olmak üzere 15 yer açık olacak
Koronavirüs nedeniyle, Euroleague’de sezon iptal edilebilir Haberler
Koronavirüs nedeniyle, Euroleague'de sezon iptal edilebilir
Haberler ›› Güncel ››Japonya genelinde Kovid-19 nedeniyle OHAL ilan edildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:22: Erzurum'da karantinadaki mahalleler drone ile görüntülendi - Haber 18:22: Balıkesir'de iki kardeş, biriktirdikleri parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı - Haber 18:22: Eskişehir'de iş insanından anlamlı yardım - Haber 18:21: AVCILAR'DAKİ METROBÜS KAZASI KAMERADA - Haber 18:20: AK Parti'li Çelik: Kılıçdaroğlu vatandaşımızın yanında olmalıdır - Haber 17:38: Meclis Genel Kurulu'nda yaşanan ağır küfürlü kavganın görüntüleri ortaya çıktı - Haber 17:10: Son Dakika: İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı - Haber 17:05: Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti - Haberler 16:26: Son Dakika: Motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi - Ekonomi 16:23: İmamoğlu, "Ekrem'e zırnık yok" kampanyasını başlatanlara teşekkür etti - Haber