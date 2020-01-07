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Japonya, Ghosn'ın eşi için yakalama kararı çıkardı

Adli kontrol altında bulunduğu Japonya'dan Lübnan'a kaçan Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance'ın eski Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Ghosn'un eşi için yakalama kararı çıkarıldı.

07.01.2020 13:16 | Son Güncelleme: 07.01.2020 13:16 Japonya, Ghosn'ın eşi için yakalama kararı çıkardı
Adli kontrol altında bulunduğu 'dan 'a kaçan Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance'ın eski Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Ghosn'un eşi için yakalama kararı çıkarıldı.
Japon ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Tokyo Başsavcılığı Özel Soruşturma Birimi, Carole Ghosn için "yalancı tanıklık" suçlamasıyla, Tokyo Bölge Mahkemesinden yakalama kararı çıkarttı.
Carole Ghosn, nisan ayında, eşinin "güveni suistimal"le suçlandığı davadaki tanıklığı sırasında, mahkemeye yalan ifade vermekle suçlanıyor.
Ghosn'un eşiyle Lübnan'da bulunduğu tahmin ediliyor.
Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance'ın Lübnan asıllı eski Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Ghosn, yıllık kazancını düşük gösterdiği ve kişisel yatırımlarından doğan zararları şirketine ödettiği gerekçesiyle, "mali usulsüzlük" ve "görevini kötüye kullanma" suçlamalarıyla 19 Kasım 2018'de Japonya'da gözaltına alınmıştı.
Eşinin kaçışı organize ettiği iddiası
Bir süre gözaltında kaldıktan sonra kefaletle serbest bırakılan Ghosn, adli kontrol altında tutulduğu Japonya'dan 31 Aralık'ta, özel uçakla, İstanbul üzerinden Lübnan'a kaçmıştı.
Lübnan asıllı iş adamının, evine konser vermeye gelen müzik grubunun ses sistemlerinin taşındığı büyük kutu içinde ülkeden kaçtığı iddia edilmişti. Ghosn'ın kaçışını, eşinin organize ettiği ileri sürülmüştü.
Interpol, 2 Ocak'ta, Japon hükümetinin talebi üzerine, şartlı serbestlik koşullarını ihlal eden Ghosn hakkında kırmızı bülten uyarısı yayımlamıştı.

Japonya, Renault, Nissan, Lübnan, Güncel

Kaynak: AA

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