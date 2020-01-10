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Japonya, Ghosn'un eşi için hareke geçti

Japonya, Nissan Motor'un firari eski Başkanı Carlos Ghosn'un eşinin tutuklanması için Interpol'den yardım istedi.

10.01.2020 09:39 | Son Güncelleme: 10.01.2020 09:44Japonya, Ghosn'un eşi için hareke geçti
, Motor'un firari eski Başkanı Carlos Ghosn'un eşinin tutuklanması için Interpol'den yardım istedi.

Japonya'da kamu otoritelerinin, finansal usulsüzlük iddiaları nedeniyle ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan firar ederek 'a giden Nissan Motor eski Başkanı Carlos Ghosn'un eşi Carole Ghosn'un yakalanması için Interpol'den (Uluslararası Polis Teşkilatı) yardım istediği bildirildi. Ghosn'a yöneltilen suçlara ilişkin delil karartmış olabileceğinden şüphelenilen Carole Ghosn için savcılar Interpol'e başvurarak Carole Ghosn'un tutuklanması için karar yayınlanması talebinde bulundu.

Yakalama kararı çıkartılmıştı

Başsavcılığı Özel Soruşturma Birimi, daha önce de Carole Ghosn için "yalancı tanıklık" suçlamasıyla Tokyo Bölge Mahkemesinden yakalama kararı çıkarmıştı. Hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle ev hapsinde tutulan ve Japonya'dan firar eden Carlos Ghosn, eşi Carole Ghosn ile birlikte Lübnan'da bulunuyor. - TOKYO

Japonya, Lübnan, Nissan, Tokyo, Güncel

Kaynak: İHA

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