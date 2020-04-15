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Japonya, Halktan Kullanmadıkları Yağmurlukları İstedi

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeni ile 7 eyaletinde olağanüstü hal ilan edilen Japonya'da hastanelerde yeterli koruyucu ekipman bulunmuyor.

15.04.2020 10:53 | Son Güncelleme: 15.04.2020 10:53
Japonya, Halktan Kullanmadıkları Yağmurlukları İstedi
Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeni ile 7 eyaletinde olağanüstü hal ilan edilen Japonya 'da hastanelerde yeterli koruyucu ekipman bulunmuyor.

Osaka Belediye Başkanı Ichiro Matsui, hastanelerdeki yetersiz koruyucu ekipman sorununu çözmek için halktan kullanmadıkları yağmurlukları istedi.

Bazı sağlık kurumlarında çalışan yetkililerin yeni tip koronavirüs hastalarını tedavi ederken çöp poşeti giymek zorunda kaldıklarını ifade eden Matsui, "Doktorlar enfekte olursa yeni tip koronavirüs'ü asla yenemeyiz. Koruyucu giysiden tamamen yoksunuz. Bu sebepten dolayı insanların mümkün olduğunca yardım etmelerini istiyoruz" dedi.

Matsui, "Daha önce hiç kullanmadıkları yağmurlukları olanlardan işbirliği talep ediyoruz. Ayrıca bu tür yağmurlukların stoğunu elinde bulunduran firmalardan normal fiyatı karşılığında satın alabiliriz" ifadelerini kullandı.

Japonya yağmurlukları neden istedi?

Japonya'da yeni tip koronavirüs nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 165'e yükseldi. Ülkedeki vaka sayısı ise 8.214'e ulaştı.

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Japonya, Teknoloji
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