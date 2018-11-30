Japonya İki Helikopter Gemisini Uçak Gemisine Dönüştürüyor

Japonya
, Çin
'in Pasifik Okyanusu
'nda yayılma teşebbüsüne karşı, II. Dünya Savaşı'ndan beri ilk defa bir helikopter gemisini uçak gemisine dönüştürme karar aldı. Japonya ayrıca ABD
'den alacağı 42 F-35 savaş uçağı siparişini 100'e çıkaracağını açıkladı.
Japonya'nın mevcut iki adet Izumo sınıfı helikopter taşıma gemisini, savaş uçaklarını taşıma maksadıyla uçak gemisine dönüştürme kararı aldığı kaydedildi. Japonya'nın helikopter gemilerini uçak gemisine dönüştürme planının gelecek ay yayımlanacak olan savunma yol kılavuzunda yer almasının beklendiği belirtildi.
Japon gazetesi The Nikkei Shimbun'da yer alan haberde, ABD Başkanı Trump
'ın Tokyo
'yu daha çok ABD yapımı askeri ekipman almaya çağırmasından bir yıl sonra Japonya'nın ABD'den 8 milyar 800 milyon dolar tutarında 100 adet F-35 savaş uçağı alacağı duyuruldu. Japonya'nın daha önce ABD'ye 42 adet F-35 savaş uçağı siparişi verdiği hatırlatıldı. Japonya Başbakanı Shinzo Abe
, geçtiğimiz eylül ayında ABD Başkanı Trump'a Japonya'nın savunmasını güçlendirmek için yüksek nitelikle askeri ekipmanın önemli olduğunu söylemişti.
Japonya'nın 248 metre uzunluğundaki, her biri 14 helikopter taşıyabilen Izumo sınıfı iki helikopter gemisini uçak gemisine dönüştürerek II. Dünya Savaşı'ndan sonra ilk uçak gemisini edineceği belirtildi. Bazı eleştirmenler, Japonya'nın bu hareketinin, anayasasının askeriyenin yalnızca savunma için kullanılabileceği maddesini ihlal olarak değerlendi.
Japonya'nın önceki hükümetlerinin, uçak gemilerinin saldırı yeteneğine sahip olması şeklinde algılanabileceği için uçak gemisi edinmeyi düşünmedikleri kaydedildi.
Japonya Savunma Bakanı Takeshi Iwaya basına yaptığı açıklamada Izuma'nın çok maksatlı olarak kullanılmasının istendiğini belirtti. The Mainichi Shimbun gazetesi, uçak gemilerinin Japonya'nın güneybatı adalarını savunmak için konuşlandırılacağını yazdı. - TOKYO
Çin Halk Cumhuriyeti,Pasifik Okyanusu,Japonya