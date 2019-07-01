Japonya İmparatorluk Sarayı'nda samimi sohbet! Fotoğraftaki ayrıntı gözlerden kaçmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Japonya 'nın başkenti Tokyo 'daki temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Japonya İmparatoru Naruhito ile İmparatorluk Sarayı'nda bir araya geldi.

İmparatorluk Sarayı'nda basına kapalı gerçekleşen görüşme, yarım saat sürdü. Cumhurbaşkanlığı tarafından paylaşılan fotoğraflarda Erdoğan ve Naruhito tercüman eşliğinde konuşurken, Emine Erdoğan ve İmparatoriçe'nin samimi sohbeti dikkat çekti.

"JAPON HALKI İÇİN HAYIRLARA VESİLE OLMASINI DİLİYORUM"

Japonya Temsilciler Meclisi Başkanı Oşima Tadamori'yi de kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Temsilciler Meclisi'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde yaptığı konuşmada, Tadamori ile tekrar bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Majesteleri İmparatorun tahta çıkışıyla başlayan Reiwa döneminin Japon halkı için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.