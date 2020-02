Japonya İmparatoru Naruhito'nun doğum günü resepsiyonu

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Faruk Kaymakcı, " ( Japonya ile) Güvene dayalı, çok boyutlu ilişkilerimizde her zaman yeni zirvelere ulaşma ortak hedefini sürdürüyoruz." dedi.Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima'nın ev sahipliğinde, Japonya'nın 126. İmparatoru Naruhito'nun doğum günü vesilesiyle büyükelçilik konutunda resepsiyon düzenlendi.Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yanı sıra çok sayıda diplomatik misyon temsilcisi ve basın mensubunun katıldığı resepsiyon, iki ülkenin milli marşlarının çalınmasıyla başladı.Kaymakcı, Japon İmparator Naruhito'nun 60'ıncı yaş gününü kutlayarak başladığı konuşmasında, Türkiye ile Japonya arasındaki dayanışmanın 19. yüzyıla dayandığını anımsattı.İki ülke arasındaki karşılıklı ilişkilerin 2013'te "stratejik ortaklık" seviyesine taşındığını hatırlatan Kaymakcı, "(Japonya ile) Güvene dayalı, çok boyutlu ilişkilerimizde her zaman yeni zirvelere ulaşma ortak hedefini sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.Kaymakcı, "Yeniden Asya" açılımı kapsamında, Japonya ile ikili ilişkileri ve bölgesel iş birliğini daha ileri seviyelere taşımaya oldukça önem verdiklerini de vurguladı."Japonya ve Türkiye, iki dost ülke ve stratejik ortak"Büyükelçi Miyajima da 2 yıl 6 aydan bu yana Ankara'da büyükelçi olarak görev yaptığını anımsatarak, bu süre zarfında 40 şehir gezdiğini, her yörenin lezzetli yemeklerini tatma ve çeşitli dönemlere ait tarihi eserleri görme imkanı bulduğunu anlattı.Japonya İmparatoru Naruhito'nun, 23 Şubat'ta 60 yaşına girdiğini belirten Miyajima, Naruhito'ya sağlık ve esenlik temennisinde bulundu.Miyajima, Türkiye'nin Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Orta Asya'yı birbirine bağlayan, stratejik konumda yer alan, dinamik ve gelişme potansiyeline sahip cazip ülke olduğuna işaret ederek, Japon firmaların da Türkiye'ye yönelik yatırımlarının artarak devam ettiğini kaydetti.Japonya ve Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin bu yıl da artarak devam edeceğini vurgulayan Miyajima, "Ülkelerimiz arasındaki ticaret ve yatırımları daha da genişlemesine vesile olacak Japonya-Türkiye Ekonomik Ortaklık Anlaşması müzakerelerinde son aşamaya gelinmiştir." dedi.Miyajima, Japonya ve Türkiye'nin tarihi olarak iki dost ülke ve stratejik ortak olduğunun altını çizerek, 2024'te iki ülke diplomatik ilişkilerinin başlangıcının 100. yılını kutlayacaklarını bildirdi."İki ülke arasındaki dostluk ve iş birliği daha da güçlenecek"Resepsiyonda, programı dolayısıyla etkinliğe katılamayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun mesajı da okundu.Bakan Çavuşoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:"Majesteleri İmparator Naruhito'nun doğum günü ve Japonya'nın Milli Günü münasebetiyle en samimi tebriklerimi sunarım. Türkiye ve Japonya arasındaki dostluk ve iş birliğinin Reiva döneminde her alanda daha da güçleneceğine olan inancım tamdır. Bugüne kadar tüm alanlarda kaydedilen olumlu gelişmelerin, liderlerimizin teşvikleri, her iki ülkedeki kişi ve kurumların müşterek çabalarıyla önümüzdeki dönemde de devam edeceğine eminim.Majesteleri İmparatora, "Yükselen Güneş Nişanı ve Büyük Kordonu" ile taltif edildiğim için teşekkürlerimi yinelemek isterim. Japonya'nın en yüksek devlet nişanına layık görülmüş olmaktan büyük onur duyuyorum. Bu özel gün vesilesiyle Majesteleri İmparator'un sağlık ve mutluluğu için en iyi dileklerimi, Japon halkının refah ve huzuru için de en içten dileklerimi sunarım."Konuşmaların ardından resepsiyona katılan konuklara, Japon mutfağından lezzetler ikram edildi.