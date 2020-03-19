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Japonya imparatorunun İngiltere ziyaretine korona virüs engeli

Japonya İmparatoru Naruhito ve İmparatoriçe Masako'nun ilkbaharda devlet konuğu olarak İngiltere'ye gerçekleştirmeleri beklenen ziyaretin korona virüsü tehdidi nedeniyle ertelendiği açıklandı.

19.03.2020 13:27 | Son Güncelleme: 19.03.2020 13:27
Japonya imparatorunun İngiltere ziyaretine korona virüs engeli
Japonya İmparatoru Naruhito ve İmparatoriçe Masako'nun ilkbaharda devlet konuğu olarak İngiltere 'ye gerçekleştirmeleri beklenen ziyaretin korona virüsü tehdidi nedeniyle ertelendiği açıklandı.

Japonya hükümeti, İmparator Naruhito ve İmparatoriçe Masako'nun ilkbaharda devlet konuğu olarak İngiltere'ye gerçekleştirecekleri ziyaretin korona virüsü salgını nedeniyle ertelendiğini duyurdu.

Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshihide Suga bugün yaptığı açıklamada, hükümetin Nisan ve Haziran ayları arasında planlamaya çalıştığı ziyareti, İngiltere makamlarına da danışarak ileri bir tarihe ertelemeye karar verdiğini söyledi. Suga, İmparator Naruhito'nun tahta çıkışının ardından ilk yurt dışı seyahatini İngiltere'ye yapma planında bir değişiklik olmadığının da altını çizdi.

Kraliçe davet etmişti

Japonya İmparatoru Naruhito ve İmparatoriçe Masako'nun Kraliçe Elizabeth'in daveti üzerine ilkbaharda devlet konuğu olarak İngiltere'yi ziyaret edeceği açıklanmış, çiftin İngiltere ziyareti sırasında Windsor Kalesi'nde kalacağı kamuoyuna yansımıştı. Ziyaret, İmparator Naruhito'nun 2019'un Mayıs ayında tahtı devralmasından bu yana yapacağı ilk yurt dışı seyahati olacak olması nedeniyle önem taşıyordu. Daha önce Japonya'dan iki resmi ziyarete ev sahipliği yapan Kraliçe Elizabeth ise, 1971'de İmparator Showa ve İmparatoriçe Kojun'u, 1998'de ise İmparator Akihito ve İmparatoriçe Michiko'yu ağırlamıştı. - TOKYO

Kaynak: İHA

Etiketler : Japonya hükümeti, İngiltere, Japonya, Güncel

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