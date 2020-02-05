Haberler » Güncel » Japonya korona virüsü karantina süresini 10 güne düşürecek - Haber

Japonya korona virüsü karantina süresini 10 güne düşürecek

Japonya'da hükümet, Çin'in Wuhan kentinden tahliye edilen Japon vatandaşlarının karantina süresinin 10 güne düşürüleceğini açıkladı.

05.02.2020 09:20 | Son Güncelleme: 05.02.2020 09:20Japonya korona virüsü karantina süresini 10 güne düşürecek
'da hükümet, Çin'in kentinden tahliye edilen Japon vatandaşlarının karantina süresinin 10 güne düşürüleceğini açıkladı.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve farklı ülkelerde yayılmaya devam eden korona virüsü ile ilgili Japonya hükümetinden açıklama geldi. Daha önce Wuhan'a gönderilen üç uçakla 565 vatandaşını bölgeden tahliye eden Japonya, söz konusu vatandaşlarının karantina süresinin kısaltılacağını açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) virüsün kuluçka süresinin tahmin edilenden kısa olarak 2-11 gün arasında olduğunu açıklamasının ardından gelen karara göre, Wuhan'dan getirilen kişiler 2 hafta yerine, 10 gün karantinada tutulacak.
BİR TEST DAHA UYGULANACAK
Wuhan'daki vatandaşlarını kademeli olarak bölgeden tahliye eden Japonya, virüs taşıyıp taşımadıkları fark etmeksizin, Çin'deki karantina bölgesinden getirilen herkesin tedbir amaçlı 14 gün gözetim altında tutulacağını açıklamıştı.
Son karara göre 10 güne düşürülen karantina süresinin sonunda, gözetim altındaki kişilere bir kez daha virüs testi uygulanarak negatif sonuç veren kişilerin karantinadan ayrılmasına izin verilecek.
(Burak Ersoy/İHA)

Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Wuhan, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:01  Yasemin Erbil kimdir? Yasemin Erbil kaç yaşında, nereli?
10:47  YKS 2020 başvuruları başlıyor! YKS başvuru ücreti ne kadar? YKS başvurusu nasıl yapılır?
10:38  Dut pekmezi nedir? Dut pekmezi faydaları nelerdir? Dut pekmezi nasıl yapılır?
10:17  Bensu Soral kimdir? Bensu Soral kaç yaşında, nereli?
10:12  Bekçi maaşları ne kadar? 2020 Bekçi alımı, Bekçi başvurusu yap
5.02.2020 11:23:26