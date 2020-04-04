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Japonya koronaya iyi gelen ilacı isteyen ülkelere ücretsiz verecek

Japonya'nın koronavirüse iyi geldiği belirtilen Avigan isimli ilacı talep eden ülkelere ücretsiz verecek. İlacı şuana kadar 30 ülkenin istediği belirtildi.

04.04.2020 19:50 | Son Güncelleme: 04.04.2020 20:27

Japonya 'nın yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınından etkilenen ülkelere ücretsiz şekilde "grip ilacı Avigan" yardımı yapacağı bildirildi.

Ulusal NHK televizyonunun haberine göre, Kabine Baş Sekreteri Suga Yoşihide, düzenlediği basın toplantısında, Covid-19'la mücadele kapsamında yapılacak ilaç yardımı hakkında açıklamalarda bulundu.

30 ÜLKE İSTEDİ

Yaklaşık 30 ülkenin Japonya'dan ilaç yardımı talep ettiğini aktaran Suga, bir Japon firmasınca geliştirilen grip ilacı Avigan'ın klinik testlerinin sürdüğü bilgisini paylaştı.

İHTİYAÇ MİKTARI KADAR

Suga, talep gönderen ülkelerle temaslarını sürdürdüklerini vurgulayarak, ülkelere hem bedelsiz hem de ihtiyaçları miktarınca ilaç göndereceklerini de ifade etti.

OLUMLU ETKİ GÖSTERDİ

Haberde, Avigan'ın etki ve güvenlik kapsamlı laboratuvar testlerinin Japonya'da sürdüğü, Çin'deki araştırmalarda da Covid-19'a yakalanmış kişilerin testlerinde olumlu etkisini gösterdiği kaydedildi.

Japonya koronaya iyi gelen ilacı isteyen ülkelere ücretsiz verecek
Etiketler: Koronavirüs, Japonya, Dünya, Güncel

Haberin Videosu :

Asya ülkesi Japonya koronaya iyi gelen ilacı isteyen ülkelere ücretsiz verecek

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