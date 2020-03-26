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Japonya, Kovid-19 nedeniyle şimdilik OHAL ilan etmeyecek

Japonya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele çerçevesinde şu an için olağanüstü hal (OHAL) ilan etmeyi planlamıyor.

26.03.2020 10:16 | Son Güncelleme: 26.03.2020 10:16
Japonya, Kovid-19 nedeniyle şimdilik OHAL ilan etmeyecek
Japonya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele çerçevesinde şu an için olağanüstü hal (OHAL) ilan etmeyi planlamıyor.
Sağlık Bakanı Kato Katsunobu, Başbakan Abe Şinzo ve Ekonomi Bakanı Nişimura Yasutoşi ile görüşmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Abe'ye Kovid-19'un geniş çapta yayılma riskinin çok yüksek olduğuna dair bilgi verdiğini söyledi.
Ekonomi Bakanı Nişimura da Abe'nin, Kato'nun raporu doğrultusunda, hükümetin Kovid-19 ile mücadele için bir görev gücü oluşturulması sürecinin hızlandırılmasını talep ettiğini, ancak Japon hükümetinin şu aşamada OHAL ilan etmeyi düşünmediğini ifade etti.
Japonya'da Diamond Princess yolcu gemisindekiler dahil 2 bin 25 Kovid-19 vakası bulunuyor. Ülkede 55 kişi de virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
Bu arada Kore Merkez Bankası, yeni tip koronavirüs salgınının yarattığı kredi daralmasının önlenmesine yardımcı olmak için mali kurumlara gelecek 3 ay "sınırsız" miktarda likidite sağlayacağını duyurdu.
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Kaynak: AA

Etiketler: Güncel

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