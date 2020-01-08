Haberler » Güncel » Japonya Lübnan'dan Ghosn konusunda işbirliği istedi - Haber

Japonya Lübnan'dan Ghosn konusunda işbirliği istedi

Japonya'nın Beyrut Büyükelçisi Takeshi Okubo, Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun'dan, Japonya'dan firar eden eski Nissan Motor başkanı Carlos Ghosn ile ilgili işbirliği istedi.

08.01.2020 10:18 | Son Güncelleme: 08.01.2020 10:23 Japonya Lübnan'dan Ghosn konusunda işbirliği istedi
'nın Büyükelçisi Takeshi Okubo, Cumhurbaşkanı Michel Aoun'dan, Japonya'dan firar eden eski Motor başkanı Carlos Ghosn ile ilgili işbirliği istedi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, Japonya'nın Beyrut Büyükelçisi Takeshi Okubo'yu başkent Beyrut'taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti. Dün gerçekleştiği bildirilen görüşmede Okubo'nun, eski Nissan Motor başkanı Carlos Ghosn'un yasa dışı yollardan Japonya'yı terk ettikten sonra Lübnan'a gitmesinin üzücü olduğunu dile getirdiği öğrenildi. Japonya'nın, görüşmede Ghosn'un iadesini talep edip etmediğine dair bilgi paylaşılmazken, Aoun'un da Lübnan hükümetinin olaya müdahil olmadığını vurguladığı kaydedildi. Japonya ile ilişkilere önem verdiklerini belirten Aoun, işbirliği konusunda ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

İşbirliği talebi

Okubo görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Ghosn'un kaçış süreci ile ilgili görüşlerini aktardıklarını belirterek, "Cumhurbaşkanından, iyi ilişkilerimizin olumsuz etkilenmemesi için bu konuda daha fazla iş birliği talep ettim" diye konuştu.

Lübnan'a kaçmıştı

Finansal usulsüzlük iddiaları nedeniyle ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan firar ederek Lübnan'a giden Nissan Motor eski Başkanı Carlos Ghosn hakkında Interpol kırmızı bülten çıkarmış, Ghosn ise bugün düzenleyeceği basın toplantısında hakkındaki iddiaları yanıtlayacağını söylemişti. - TOKYO

Japonya, Beyrut, Nissan, Lübnan, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:42   Samsun merkezli FETÖ'nün ankesör soruşturmasında gözaltına alınan 8 şüpheli adliyede - Haber
10:42   İHH, İstanbul'da her mahalle için arama kurtarma ekibi oluşturmayı hedefliyor - Haber
10:42   Adana'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 yaşındaki çocuk öldü - Haber
10:42   Karabük'ten kısa kısa - Haber
10:37   Eski Başkan Osman Sarı hayatını kaybetti - Haber
00:15   İlk Türk askeri birlikleri Libya'ya ulaştı! TSK, radar ve hava savunma sistemi de gönderdi - Haber
22:53   İDO ve BUDO yarın yapılacak bazı seferlerini iptal etti - Haber
22:03   Melih Gökçek'in Mansur Yavaş'ı eleştirdiği paylaşımı, 3 sene öncesine ait çıktı - Haber
21:47   Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı kameralara yansıdı - Haber
21:25   Kadıköy'de genç bir kadın, yılbaşı gecesi cinsel saldırıya uğradığını iddia etti - Haber
8.01.2020 10:44:44