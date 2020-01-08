Haberler » Güncel » Japonya Lübnan'dan Ghosn konusunda işbirliği istedi - Haber

Japonya Lübnan'dan Ghosn konusunda işbirliği istedi

Japonya'nın Beyrut Büyükelçisi Takeshi Okubo, Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun'dan, Japonya'dan firar eden eski Nissan Motor başkanı Carlos Ghosn ile ilgili işbirliği istedi.

08.01.2020 10:25 | Son Güncelleme: 08.01.2020 10:25 Japonya Lübnan'dan Ghosn konusunda işbirliği istedi
'nın Büyükelçisi Takeshi Okubo, Cumhurbaşkanı Michel Aoun'dan, Japonya'dan firar eden eski Motor başkanı Carlos Ghosn ile ilgili işbirliği istedi.
Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, Japonya'nın Beyrut Büyükelçisi Takeshi Okubo'yu başkent Beyrut'taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti. Dün gerçekleştiği bildirilen görüşmede Okubo'nun, eski Nissan Motor başkanı Carlos Ghosn'un yasa dışı yollardan Japonya'yı terk ettikten sonra Lübnan'a gitmesinin üzücü olduğunu dile getirdiği öğrenildi. Japonya'nın, görüşmede Ghosn'un iadesini talep edip etmediğine dair bilgi paylaşılmazken, Aoun'un da Lübnan hükümetinin olaya müdahil olmadığını vurguladığı kaydedildi. Japonya ile ilişkilere önem verdiklerini belirten Aoun, işbirliği konusunda ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.
İŞBİRLİĞİ TALEBİ
Okubo görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Ghosn'un kaçış süreci ile ilgili görüşlerini aktardıklarını belirterek, "Cumhurbaşkanından, iyi ilişkilerimizin olumsuz etkilenmemesi için bu konuda daha fazla iş birliği talep ettim" diye konuştu.
LÜBNAN'A KAÇMIŞTI
Finansal usulsüzlük iddiaları nedeniyle ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan firar ederek Lübnan'a giden Nissan Motor eski Başkanı Carlos Ghosn hakkında Interpol kırmızı bülten çıkarmış, Ghosn ise bugün düzenleyeceği basın toplantısında hakkındaki iddiaları yanıtlayacağını söylemişti.
(İHA)

Japonya, Beyrut, Nissan, Lübnan, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:26   Sahil Güvenlik personeli "ağlatan kurtarma operasyonu"nu anlattı - Haber
12:26   Mobilya döşemecisi kadının meslek aşkı - Haber
12:25   Berna Gözbaşı: "Transferler kampa geldi, işlemler bitince açıklayacağız" - Haber
12:25   Almanya, İran'ın füze saldırısını kınadı - Haber
12:25   İran'da düşen uçak... ekipler enkaz bölgesinde çalışıyor - Haber
11:22   İran'ın saldırısı sonrası Amerika'nın HAARP sistemini devreye soktuğu iddia edildi - Haber
11:04   Odun toplarken renkli taşı gören genç, bilim adamlarına taşın fotoğrafını attı - Haber
10:51   'Robin Hood' bu kez Üsküdar'da ortaya çıktı - Haber
00:15   İlk Türk askeri birlikleri Libya'ya ulaştı! TSK, radar ve hava savunma sistemi de gönderdi - Haber
22:53   İDO ve BUDO yarın yapılacak bazı seferlerini iptal etti - Haber
8.01.2020 12:27:40