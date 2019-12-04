Haberler » Güncel » Japonya meclisi ABD ile ticaret anlaşmasını onayladı - Haber

Japonya meclisi ABD ile ticaret anlaşmasını onayladı

Japonya meclisinde, ABD ile Japonya arasında bazı tarım ve sanayi ürünlerinde gümrük vergisi tarifelerinin düşürülmesi konusunda yapılan ticaret anlaşması kabul edildi.

04.12.2019 11:42 | Son Güncelleme: 04.12.2019 11:42Japonya meclisi ABD ile ticaret anlaşmasını onayladı
meclisinde, ABD ile Japonya arasında bazı tarım ve sanayi ürünlerinde gümrük vergisi tarifelerinin düşürülmesi konusunda yapılan ticaret anlaşması kabul edildi.
Japon ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, ABD Başkanı Donald Trump ile Japonya Başbakanı Abe Şinzo arasında varılan ticaret anlaşması, geçen ay Japonya Temsilciler Meclisinde onaylanmasının ardından bugün de meclisin üst kanadından geçti.
Gelecek yıldan itibaren yürürlüğe girecek anlaşma kapsamında Japonya'nın ABD'den ithal ettiği kırmızı et, domuz eti, buğday, peynir, mısır ve şarap gibi bazı tarım ve sanayi ürünlerinde gümrük vergisi tarifelerinin düşürülmesi veya tamamen kaldırılması öngörülürken, ABD'nin de Japonya'nın imalat ekipmanları ve klima parçaları gibi endüstriyel ürünlerindeki tarifelerde indirime gideceği belirtildi.
Japonya'nın ABD tarım ürünlerinde yaklaşık 7,2 milyar dolarlık gümrük vergisi indirimine gideceği tahmin edilirken, anlaşmanın ülkenin gayri safi yurtiçi hasılasını yaklaşık 37 milyar dolar arttırması bekleniyor.
Abe yönetiminin anlaşmayı kazan-kazan olarak değerlendirmesine karşın, bazı muhalefet milletvekilleri Tokyo yönetiminin adil bir anlaşma yapamadığını savunuyor.
Taraflar, 4 ay içinde daha fazla ticari görüşme için istişarede bulunmaya karar verdi. ABD, Japonya ile hizmet ve yatırım sektörlerinde kapsamlı bir serbest ticaret anlaşması yapmak istiyor.
Japon otomobillerindeki yüzde 2,5 olan gümrük vergileri anlaşma kapsamına alınmazken, bunun sonraki müzakerelerin konusu olabileceği belirtiliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:32 Cittaslow Türkiye Ulusal Genel Kuruluna doğru - Haber
13:31 Zirve, Stoltenberg ve Johnson'ın açılış konuşmasıyla başladı - Haber
13:31 Seçim sandıklarında toplanan oyuncaklar çocukları sevindirecek - Haber
13:27 İncirliova'da engellilere sürpriz doğum günü ziyareti - Haber
13:27 Muhtarlardan Güder'e ziyaret - Haber
13:10 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve İngiltere Başbakanı Johnson, fotoğraf çekilmeyi unutan Erdoğan'ı uyardı - Haber
12:22 Nükleer müzakerede ABD'ye verilen süre dolarken Kuzey Kore lideri at üstünde Kutsal Dağa çıktı - Haber
12:14 Son dakika: Şule Çet'in öldürülmesi davasında Çağatay Aksu'ya cinayetten müebbet hapis cezası verildi - Haber
12:01 Son seçim anketinden çıkan sonuç, iki liderin yüzünü güldürecek - Haber
12:00 Son dakika: Ordu'da balerin Ceren Özdemir'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı - Haber
11:26 Gazetede görüp haberdar olduğu devlet desteği sayesinde milyonluk tesis kurdu
11:22 1 yaşındaki çocuğun yanında sigara içip video çekilmesi ihbar kabul edildi: 6 kişi gözaltında
10:54 Kalbinden bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir'in ablası: Olay saatinde apartmanın önünde siyah giyimli birini gördüm
10:20 Sigarada düz ve standart paket uygulaması başlıyor
08:51 Aybüke, derin göğüs ve bacak dekoltesiyle ödül töreninde göz kamaştırdı
4.12.2019 13:33:18