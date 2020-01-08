Haberler » Güncel » Japonya Niigata Üniversitesinden NKÜ'ye ziyaret - Haber

Japonya Niigata Üniversitesinden NKÜ'ye ziyaret

Japonya Niigata Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Naoki Harada ve beraberindeki heyet, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i makamında ziyaret etti.

08.01.2020 13:10 | Son Güncelleme: 08.01.2020 13:42 Japonya Niigata Üniversitesinden NKÜ'ye ziyaret
Niigata Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Naoki Harada ve beraberindeki heyet, Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i makamında ziyaret etti.
NKÜ'den yapılan açıklamada Harada'nın "Glocal Age 2020 Japonya-Türkiye Öğrenci Değişim Projesi" hakkında Şahin'e bilgiler verdiği belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Şahin, değişim programlarını üniversite olarak önemsediklerini ve desteklediklerini ifade etti.
Ziyaret sonrası heyet, NKÜ Ziraat Fakültesi laboratuvarlarında incelemelerde bulundu.

Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ, Japonya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:03   Bakan Selçuk: Prim borcu olanlar sağlık hizmeti almaya devam edecek - Haber
14:02   Bülent Ecevit Kavşağı'nın yan yollarındaki çalışmada sona gelindi - Haber
14:02   Marmara Denizi'nde poyraz etkisini kaybetti - Haber
13:58   Emir Sultan Mezarlığının kapasitesi artıyor - Haber
13:57   Beyaz masa çözümün merkezi oldu - Haber
11:22   İran'ın saldırısı sonrası Amerika'nın HAARP sistemini devreye soktuğu iddia edildi - Haber
11:04   Odun toplarken renkli taşı gören genç, bilim adamlarına taşın fotoğrafını attı - Haber
10:51   'Robin Hood' bu kez Üsküdar'da ortaya çıktı - Haber
08:20   Camide telefonunu şarj eden kadın karşılığında para bıraktı - Haber
00:15   İlk Türk askeri birlikleri Libya'ya ulaştı! TSK, radar ve hava savunma sistemi de gönderdi - Haber
8.01.2020 14:09:21