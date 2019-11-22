Haberler » Güncel » Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Miyajiami, Erciyes Üniversitesi'nde - Haber

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Miyajiami, Erciyes Üniversitesi'nde

Bir dizi program çerçevesinde Kayseri'ye gelen Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, Erciyes Üniversitesi'nde Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış'ı ziyaret ederek, ardından Edebiyat Fakültesi tarafından düzenlenen Japon Film Festivaline katıldı.

22.11.2019 17:52 | Son Güncelleme: 22.11.2019 17:57Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Miyajiami, Erciyes Üniversitesi'nde
Bir dizi program çerçevesinde Kayseri'ye gelen 'nın Büyükelçisi Akio Miyajima, Erciyes Üniversitesi'nde Prof. Dr. Mustafa Çalış'ı ziyaret ederek, ardından Edebiyat Fakültesi tarafından düzenlenen Japon Film Festivaline katıldı.

Büyükelçi Miyajima'nın, Erciyes Üniversitesi'ndeki ilk durağı Rektörlük oldu. Rektörlük binası önünde Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış tarafından karşılanan Büyükelçi Miyajima, daha sonra makama geçti. Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ile Büyükelçi Akio Miyajima, Erciyes Üniversitesi ile Japonya'daki üniversiteler arasında yapılabilecek eğitim işbirlikleri konusunda fikir alış verişinde bulundu. Ziyaretin sonunda Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Büyükelçi Miyajima'ya plaket takdim etti.

Rektörlük ziyaretinin ardından Edebiyat Fakültesine geçen Büyükelçi Miyajima, burada Japon Film Festivaline katıldı ve '21. Yüzyılda Asya' konulu konferans verdi. - KAYSERİ

Erciyes Üniversitesi, Japonya, Rektör, Ankara, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:31 Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'nün yeni hizmet binasının temeli atıldı
19:30 Galatasaray, Medipol Başakşehir karşısında! İlk 11'ler belli oldu
19:30 Suriyeliler, Türk askerini öperek evlerine döndü
19:30 Tekirdağ'da minibüs devrildi: 5 yaralı
19:29 Ara tatilde 58 bin öğretmen mesleki gelişim programına katıldı
19:24 Ağrı'da öğretmenler Bubi Dağı'na tırmandı
19:22 "Kocam kokuyor" diyerek eşinden boşanmak isteyen kadın eşini defalarca aldatmış! İkinci çocuk da başkasından çıktı
18:39 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Doğu Akdeniz'de dördüncü sondajı yapıyoruz
18:28 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'den müjdeyi verdi: Süs bitkileri eğitim merkezini süratle kuracağız
17:51 Son dakika: Marmara'da 3.6 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi
17:43 Son dakika: Devlet Bahçeli, erken seçim tartışmalarına kapıyı kapattı
17:27 AK Parti'den muhalefetin erken seçim çağrılarına cevap: Türkiye'nin gündeminde değildir
17:27 Erdoğan'ın talimatı sonrası harekete geçildi: Dipsiz Göl'e su verilmeye başlandı
11:19 Kara Cuma'da firmaların fiyat oyunu ifşa oldu
07:18 BDDK'nın bazı yetkileri Merkez Bankası'na devredildi
22.11.2019 19:33:43