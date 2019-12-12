Haberler » Güncel » Japonya'nın Kawasaki kentinde nefret söylemine karşı yasal düzenleme - Haber

Japonya'nın Kawasaki kentinde nefret söylemine karşı yasal düzenleme

Japonya'da Kawasaki şehir meclisi, başka ülke ve bölgelerden insanlara yönelik ayrımcı söylem ve davranışları cezalandıran düzenlemeyi kabul etti.

12.12.2019 14:42 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:42Japonya'nın Kawasaki kentinde nefret söylemine karşı yasal düzenleme
'da Kawasaki şehir meclisi, başka ülke ve bölgelerden insanlara yönelik ayrımcı söylem ve davranışları cezalandıran düzenlemeyi kabul etti.
Japon ajansı 'da yer alan habere göre, yasal düzenleme, farklı kimlikteki insanlara ayrımcı söylem ve davranışlarda bulunanlara, cürmün tekrarlanması halinde 500 bin yene kadar para cezası verilmesini öngörüyor.
"Geldikleri yere dönsünler" demek suç sayılacak
Yasayla, ırkçı hakaretler dışında azınlık mensuplarının geldikleri ülkeye sınır dışı edilmeleri gerektiğini söylemek, onları insandan farklı bir şeye benzetmek ve onlara fiziksel saldırıda bulunulmasını teşvik etmek "nefret suçu" kapsamına alınıyor.
Düzenleme, şehir yönetimine yasayı ihlal edenlere uyarı ve tekrar edenlere kanuni emir yazısı gönderme, uyarı ve emirleri dikkate almayanlara dava açma, isim ve adreslerini açıklama yetkisi veriyor.
Yasa, ülkede nefret suçlarına ceza yaptırımı getiren ilk düzenleme oldu.
1,5 milyon Koreli yaşıyor
1,5 milyon Koreli göçmenin yaşadığı Kawasaki şehri, Tokyo ve çevresindeki en geniş azınlık toplululuğa ev sahipliği yapıyor.
Japonya'da ulusal meclis 2016 nefret suçlarına ilişkin bir yasa kabul etmişti, ancak yasa suçu önlemek için yeterli yatırım içermediği gerekçesiyle eleştirilmişti.

Japonya, Kyodo, Japon, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:12 Aziziye Belediyesinde halk günü toplantısı yapıldı - Haber
17:10 Kazakistan'ın GSYH'si 28 yılda 16 kat arttı - Haber
17:10 Karabük'te çatı yangını - Haber
17:09 DHA YURT BÜLTENİ-19 - Haber
17:00 Kumluca'da sağanak sonrası çalışma yapıldı - Haber
16:56 Okul yakınındaki bakkalda satılan "şırınga çikolatalar" toplatıldı - Haber
16:52 Açık cezaevinden izinli çıkıp firar etti, uyuşturucudan tutuklandı - Haber
16:25 Bolu Dağı Tüneli çalışmaların ardından trafiğe açıldı - Haber
15:24 Beklenen açıklama geldi! İstanbul'da aralık ayında kar yağması düşük ihtimal - Haber
15:02 20 bin TL'lik altın çaldılar, "Zevk için yaptık" dediler - Haber
12.12.2019 17:14:21