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Japonya'nın Korona Virüsü bilançosu

Japonya'da son olarak tespit edilen Korona Virüsü vakaları, ülkede şimdiye dek belirlenen toplam vaka sayısını 739'a çıkardı.

21.02.2020 16:50 | Son Güncelleme: 21.02.2020 16:50Japonya'nın Korona Virüsü bilançosu
'da son olarak tespit edilen Korona Virüsü vakaları, ülkede şimdiye dek belirlenen toplam vaka sayısını 739'a çıkardı.

Çin'in kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılması nedeniyle Japonya'da da paniğe neden olan Korona Virüsü, ülkenin farklı eyaletlerinde etkisini artırmaya devam ediyor. Son olarak , Aichi, , Chiba ve Ishikawa bölgelerinde tespit edilen vakalar, ülke genelindeki vaka sayısını 739'a çıkardı. Saitama Eyaleti'nden bildirilen vakanın anaokulu çağında bir çocuk olduğu öğrenilirken, hastanın babası ile Wuhan'dan tahliye edilen Japon vatandaşları arasında yer aldığı belirtildi. Virüs tespit edilen çocuğun babasına ise 10 Şubat'ta virüs teşhis konduğu kaydedildi. Son vakalar dışında, 2 haftalık karantina sürecinin çarşamba itibariyle sona erdiği Diamond Princess adlı karantina gemisinde şimdiye dek 634 vaka tespit edilmişti.

Virüs 3 can aldı

Daha önce Korona Virüsü'nden bir kişinin hayatını kaybettiği Japonya'dan dün de karantina gemisindeyken virüs taşıdıkları belirlenen 2 kişinin hastanede hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Böylece ülkede Korona Virüsü kaynaklı ölüm vakaları 3'e yükselmişti. - TOKYO

Japonya, Saitama, Tokyo, Wuhan, Güncel

Kaynak: İHA

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