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Japonya'nın 'Orta Doğu' planına İran karşı çıktı

İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Abbas Arakçi, Japonya'nın denizlerde seyir güvenliğini sağlamak üzere Orta Doğu'ya Öz Savunma Kuvvetleri güçlerini gönderme planını desteklemediklerini söyledi.

04.12.2019 09:55 | Son Güncelleme: 04.12.2019 10:00Japonya'nın 'Orta Doğu' planına İran karşı çıktı
Dışişleri Bakanı Yardımcısı Abbas Arakçi, 'nın denizlerde seyir güvenliğini sağlamak üzere Orta Doğu'ya Öz Savunma Kuvvetleri güçlerini gönderme planını desteklemediklerini söyledi.

Körfez sularındaki gemilere saldırı haberleriyle gündeme gelen Orta Doğu'daki sularda seyir güvenliği konusunda İran'dan açıklama geldi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, Japon kanalına verdiği röportajda, Japonya'nın denizlerde seyir güvenliğini sağlamak üzere Orta Doğu'ya Öz Savunma Kuvvetleri birliklerini gönderme planını desteklemediklerini söyledi. Tahran'ın Japonya'nın nihai kararını beklediğini kaydeden Arakçi, bölgedeki herhangi bir yabancı kuvvetin varlığının istikrar, güvenlik veya barışı artırmaya yardımcı olacağına inanmadıklarını ifade etti. Arakçi, İran'ın tutumunun daha önce Japonya Başbakanı Şinzo Abe'ye iletildiğini de ekledi. Arakçi, Orta Doğu'daki gerginliklerin artmasının temel nedeni olarak da ABD'nin politikalarını gösterdi.

Seyir güvenliği krizi

Hürmüz Boğazı, İran ve ABD arasında artan gerginliğin gölgesinde, geçtiğimiz mayıs ve haziran aylarında Körfez sularındaki tankerlere yönelik saldırı haberleriyle gündeme gelmiş, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, 9 Temmuz'da yaptığı açıklamada, "Birkaç ülke ile Hürmüz Boğazı ve Bab'ül Mendep Boğazı'nda deniz güvenliğini sağlayacak bir ittifak için temas halindeyiz" ifadelerini kullanmıştı.

Japonya Savunma Bakanı Takeshi Iwaya ise Japonya'nın ittifaka asker gönderme planının olmadığını belirterek, farklı çözüm yollarının masada olduğu sinyalini vermişti. Son olarak, Japonya'nın ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyona katılmayarak, bölgeye kendi Öz Savunma Kuvvetleri güçlerini gönderme kararı aldığı kamuoyuna yansımıştı. - TOKYO

Orta Doğu, Japonya, İran, Politika

Kaynak: İHA

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