Haberler » Güncel » Japonya'nın 'Orta Doğu' planına İran karşı çıktı - Haber

Japonya'nın 'Orta Doğu' planına İran karşı çıktı

İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Abbas Arakçi, Japonya'nın denizlerde seyir güvenliğini sağlamak üzere Orta Doğu'ya Öz Savunma Kuvvetleri güçlerini gönderme planını desteklemediklerini söyledi.

04.12.2019 10:05 | Son Güncelleme: 04.12.2019 10:05Japonya'nın 'Orta Doğu' planına İran karşı çıktı
Dışişleri Bakanı Yardımcısı Abbas Arakçi, 'nın denizlerde seyir güvenliğini sağlamak üzere Orta Doğu'ya Öz Savunma Kuvvetleri güçlerini gönderme planını desteklemediklerini söyledi.
Körfez sularındaki gemilere saldırı haberleriyle gündeme gelen Orta Doğu'daki sularda seyir güvenliği konusunda İran'dan açıklama geldi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, Japon kanalına verdiği röportajda, Japonya'nın denizlerde seyir güvenliğini sağlamak üzere Orta Doğu'ya Öz Savunma Kuvvetleri birliklerini gönderme planını desteklemediklerini söyledi. Tahran'ın Japonya'nın nihai kararını beklediğini kaydeden Arakçi, bölgedeki herhangi bir yabancı kuvvetin varlığının istikrar, güvenlik veya barışı artırmaya yardımcı olacağına inanmadıklarını ifade etti. Arakçi, İran'ın tutumunun daha önce Japonya Başbakanı Şinzo Abe'ye iletildiğini de ekledi. Arakçi, Orta Doğu'daki gerginliklerin artmasının temel nedeni olarak da ABD'nin politikalarını gösterdi.
SEYİR GÜVENLİĞİ KRİZİ
Hürmüz Boğazı, İran ve ABD arasında artan gerginliğin gölgesinde, geçtiğimiz mayıs ve haziran aylarında Körfez sularındaki tankerlere yönelik saldırı haberleriyle gündeme gelmiş, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, 9 Temmuz'da yaptığı açıklamada, "Birkaç ülke ile Hürmüz Boğazı ve Bab'ül Mendep Boğazı'nda deniz güvenliğini sağlayacak bir ittifak için temas halindeyiz" ifadelerini kullanmıştı.
Japonya Savunma Bakanı Takeshi Iwaya ise Japonya'nın ittifaka asker gönderme planının olmadığını belirterek, farklı çözüm yollarının masada olduğu sinyalini vermişti. Son olarak, Japonya'nın ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyona katılmayarak, bölgeye kendi Öz Savunma Kuvvetleri güçlerini gönderme kararı aldığı kamuoyuna yansımıştı.
(İHA)

Orta Doğu, Japonya, İran, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:38 Azerbaycanlı iş insanının öldürülmesine dava - Haber
11:38 İZKAD'ın gönüllü annelerinden "Sevgi İvmekleri Projesi" - Haber
11:36 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlandı - Haber
11:36 Gaziantep'te fabrikadaki yangına müdahale sırasında 7 işçi rahatsızlandı - Haber
11:36 İçişleri Bakanlığı Kasım Ayı Bilgilendirme Toplantısı - Haber
11:14 Son dakika: Arnavutköy'de facianın eşiğinden dönüldü! Yolcu minibüsü alev alev yandı - Haber
11:01 Neslican'ın adının, okuduğu okula verilmesi teklifine ret çıktı - Haber
10:54 Gauguin'in "Te Bourao II" tablosu 10,5 milyon dolara alıcı buldu - Haber
10:50 Türkiye'nin en güvenli şehri Eskişehir oldu - Haber
10:34 Tüm vücudunu sedef saran hasta derdine Ankara'da çare arıyor - Haber
10:23 Nihal Olçok, Ahmet Davutoğlu'nun partisine katılıyor
10:20 Sigarada düz ve standart paket uygulaması başlıyor
09:43 Emekli ve memurun alacağı maaş zammı netleşmeye başladı
14:32 Unicredit, 500 şube kapatacak ve 8 bin işçi çıkaracak
14:25 Üç yaşındaki çocuğunu, elleri bağlı halde yanan evde bıraktı
4.12.2019 11:44:32