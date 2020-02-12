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Japonya'nın Wuhan'dan tahliye ettiği ilk grup özgürlüğüne kavuşuyor

Japonya'nın Wuhan'a gerçekleştirdiği ilk tahliye uçuşuyla ülkeye getirilen ancak korona virüsüne rastlanmamasına rağmen tedbir amaçlı 12 buçuk gün gözetim altında tutulan 197 kişiye son yapılan testlerin de negatif çıktığı açıklandı.

12.02.2020 16:40 | Son Güncelleme: 12.02.2020 16:40Japonya'nın Wuhan'dan tahliye ettiği ilk grup özgürlüğüne kavuşuyor
'nın 'a gerçekleştirdiği ilk tahliye uçuşuyla ülkeye getirilen ancak korona virüsüne rastlanmamasına rağmen tedbir amaçlı 12 buçuk gün gözetim altında tutulan 197 kişiye son yapılan testlerin de negatif çıktığı açıklandı. 197 kişi, bu geceden itibaren bulundukları tesisleri terk edebilecek.

Japonya Sağlık Bakanlığı, korona virüsünün ortaya çıktığı Çin'in Wuhan kentine gönderilen ilk uçakla ülkeye getirilen 197 kişinin son testlerinin sonuçlarının da negatif çıktığını açıkladı. Wuhan'dan Japonya'ya getirildikten sonra ilk testlerde virüs belirtisi göstermeyen ancak virüsün 12 buçuk günlük kuluçka süresi göz önüne alınarak toplumdan izole olarak kalacakları tesis ve otellere sevk edilen 197 kişinin, bu geceden itibaren bulundukları tesisleri terk etmelerine izin verileceği belirtildi. Test sonuçları negatif çıkan bu kişiler herhangi bir kısıtlama olmaksızın günlük hayatlarına devam edebilecek.

Şimdiye dek dört uçuş yapıldı

Wuhan'dan Japonya'ya 29 Ocak'ta dönen ilk tahliye uçağı ile 206 kişi ülkeye getirilmiş, 197 yolcu tedbir amacıyla gözetim altına alınmıştı. Daha önce bölgeye gönderdiği dört uçakla vatandaşlarını kademeli olarak ülkeye getiren Japonya, bölgeden şimdiye dek 763 kişiyi tahliye etmişti. Gerçekleştirilen son uçuşta, bazı Japon vatandaşlarının eş ve çocukları olduğu öğrenilen Çinliler'in de Japonya'ya getirildiği açıklanmıştı. - TOKYO

Çin Halk Cumhuriyeti, Sağlık Bakanlığı, Japonya, Wuhan, Güncel

Kaynak: İHA

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