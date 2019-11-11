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- Japonya'nın yeni imparatoru halkın karşısına çıktı- Japonya İmparatoru Naruhito geçit töreninde...

- Japonya'nın yeni imparatoru halkın karşısına çıktı Japonya İmparatoru Naruhito geçit töreninde halkı selamladıTOKYO - Tahtı babası İmparator Akihito'dan devralarak Japonya'nın yeni imparatoru olan Veliaht Prens Naruhito, Japonya'da gerçekleştirilen geçit töreninde kamuoyunun karşısına çıktı.

11.11.2019 00:41 | Son Güncelleme: 11.11.2019 00:44
- 'nın yeni imparatoru halkın karşısına çıktı
Japonya İmparatoru Naruhito geçit töreninde halkı selamladı
TOKYO - Tahtı babası İmparator Akihito'dan devralarak Japonya'nın yeni imparatoru olan Veliaht Prens Naruhito, Japonya'da gerçekleştirilen geçit töreninde kamuoyunun karşısına çıktı.
Geçtiğimiz Mayıs ayında tahtı babası İmparator Akihito'dan devralan Veliaht Prens Naruhito, Japonya'da düzenlenen taç töreni ile imparatorluğunu resmi olarak Japonya ve dünya kamuoyuna ilan etmesinin ardından, bugün de 'da gerçekleştirilen geçit töreninde halkı selamladı. 22 Ekim'deki taç töreninin ardından yapılması planlanan ancak ülkeyi vuran Hagibis Tayfunu'nun meydana getirdiği yıkım nedeniyle 10 Kasım'a ertelenen tören için binlerce kişi sabah erken saatlerden itibaren başkent Tokyo'daki imparatorluk sarayının çevresine akın etti.
Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen ve Japonya saatiyle 15.00'te başlayan geçit töreninde, İmparator Naruhito ve İmparatoriçe Masako imparatorluk Sarayı etrafındaki 4.6 kilometre uzunluğundaki güzergahta, kamuoyunun karşısına çıktı. Yaklaşık 30 dakika süren ve Başbakan Şinzo Abe'nin de katıldığı törende, imparator ve imparatoriçenin konvoyuna polis motosikletlerinin de dahil olduğu 46 araç eşlik etti.
Bugün yapılan geçit töreninin İmparator Naruhito'nun tahtı devraldığı 1 Mayıs'tan bu yana gerçekleştirilen 5 aşamalı törenler dizisinin sonuncusu olduğu öğrenildi.
- Japonya'nın yeni imparatoru halkın karşısına çıktı- Japonya İmparatoru Naruhito geçit töreninde...

Japonya, Tokyo, Güncel

Kaynak: İHA


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