Japonya Polis Teşkilatı ve Europol'den İşbirliği Anlaşması

Japonya
Ulusal Polis
Teşkilatı, terör ve diğer sınır ötesi suçlarla ilgili işbirliğini ilerletmek adına Europol ile anlaşma imzaladı.
2020'de ülkede gerçekleştirilecek Olimpiyatlar ve Paralimpik Oyunları öncesinde güvenlik tedbirlerini artıran Japonya, terör ve siber suçlar başta olmak üzere istihbarat toplama ve analizinden sorumlu olan Europol (Avrupa
Polis Ofisi) ile işbirliği anlaşması imzaladı. Pazartesi günü Europol'ün Hollanda
'nın Lahey
şehrindeki genel merkezinde düzenlenen toplantıda tarafları temsilen Japon Ulusal Polis Teşkilatı Şefi Shunichi Kuryu ve Europol İcra Direktörü Catherine de Bolle hazır bulundu. İmzalanan anlaşmaya göre, 2 taraf güvenli bir iletişim hattı kurarak ve düzenli görüşmeler yaparak bilgi paylaşımı konusunda işbirliğini ilerletecek. Japon tarafı, farklı üye ülkeden memurlarla işbirliğini ilerletmek için Europol'a bir irtibat memuru gönderecek. - TOKYO
Avrupa,Japonya,Polis
04 Aralık 2018 Salı 09:21