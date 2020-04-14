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Japonya Sağlık Bakanlığı uyardı

Japonya Sağlık Bakanlığı, ülkede korona virüs nedeniyle ölen ya da ciddi semptomlar geliştiren hastaları büyük oranda yaşlı nüfusun oluşturmasına rağmen, gençlerin de tehdit altında olduğu uyarısı yaptı.

14.04.2020 09:41 | Son Güncelleme: 14.04.2020 09:41
Japonya Sağlık Bakanlığı uyardı

Japonya Sağlık Bakanlığı, ülkede korona virüs nedeniyle ölen ya da ciddi semptomlar geliştiren hastaları büyük oranda yaşlı nüfusun oluşturmasına rağmen, gençlerin de tehdit altında olduğu uyarısı yaptı.


Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan korona virüsü salgını nedeniyle 7 eyaletinde OHAL kararı alınan Japonya'da sağlık bakanlığı ülkedeki vakaların yaş aralıklarına göre dağılımı konusundaki verileri kamuoyuyla paylaştı. Büyük ölçüde yaşlıları etkileyen korona virüsünün gençler için de risk oluşturduğunu ortaya koyan verilerde, pazar gününe dek Japonya'da hayatını kaybeden 102 kişi ele alındı. 102 kişinin 37'sinin 70'li yaşlarda, 36'sının 80'li yaşlarda, 2'sinin ise 40'lı yaşlarda olduğunu açıklanırken, diğer ölüm vakalarının ise farklı yaş grupları arasından kaydedildiği belirtildi. Yetkililer, ayrıca ciddi sağlık sorunu yaşayan 135 hastanın yaş aralıklarına göre dağılımını da mercek altına aldı. Durumu ağır seyreden 135 hastanın çoğunun 50 yaş ve üzeri olduğu belirtilirken, söz konusu vakaların 39'unun 60'larında, 32'sinin ise 70'li yaşlarında olduğu ifade edildi.


Gençleri de etkiliyor


Bu tabloya rağmen, durumu kritik olan 135 hastanın arasında 10'unun 40'lı yaşlarda olduğuna dikkat çeken yetkililer, 30'lu yaşlarda 5, 10-19 yaşları arasında 1 ve 10 yaş altı bir kişinin de ciddi semptomlar geliştirdiğini belirtti. Ayrıca, verilerin baz alındığı pazar günü itibariyle ülkede tespit edilmiş 7 bin vakanın yaklaşık 3 bin 700'ünün 40 yaş ve altı hastalardan oluştuğu kaydedildi. Hastalığı çok hafif atlatan ya da hiç semptom göstermeyen genç nüfusun virüsü farkında olmadan yayma olasılığı olduğunu vurgulayan uzmanlar, herkesi mecburi ihtiyaçlar dışında evde kalmaya ve yeteri kadar havalandırılmayan ortamlarda bulunmaktan kaçınmaya çağırdı. - TOKYO

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Sağlık Bakanlığı, Japonya, Güncel
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