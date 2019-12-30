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Japonya Savunma Bakanı Kono'dan Umman'a ziyaret

Japonya Savunma Bakanı Taro Kono, ülkesinin denizlerde seyir güvenliğini sağlamak üzere Orta Doğu'ya askeri güç gönderme kararı hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere Umman'a gitti.

30.12.2019 09:19 | Son Güncelleme: 30.12.2019 09:24 Japonya Savunma Bakanı Kono'dan Umman'a ziyaret
Savunma Bakanı Taro Kono, ülkesinin denizlerde seyir güvenliğini sağlamak üzere Orta Doğu'ya askeri güç gönderme kararı hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere Umman'a gitti.

Japonya Savunma Bakanı Taro Kono, ülkesi Japonya'nın denizlerde seyir güvenliğini sağlamak üzere Orta Doğu'ya askeri güç gönderme planının detaylarını muhataplarıyla görüşmek üzere Umman'a gitti. Dün, Umman Dışişleri Bakanı Badr bin Saud Al Busaidi ile bir araya gelen Kono'nun görüşmede, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) bir gemisinin malzeme sağlamak üzere Umman'daki bir limanı kullanma planı hakkında mevkidaşına bilgi verdiği öğrenildi.

Japonya'nın Orta Doğu'ya SDF uçakları ile bir devriye gemisi gönderme kararı konusunda Umman'ın anlayışını beklediğini dile getiren Kono'nun, söz konusu askeri görevin Umman Körfezi ve Arap Denizi'nin kuzey bölgesinde konuşlandırılacağı bilgisini de mevkidaşı Busaidi ile paylaştığı kaydedildi.

Hükümetten plana onay

Japonya'da hükümet, denizlerde seyir güvenliğini sağlamak üzere Orta Doğu'ya askeri güç gönderme planını geçtiğimiz cuma onaylamış, iki P3C tipi devriye uçağı ile bir savaş gemisinin Umman Körfezi, Arap Denizi'nin kuzey kesimi ve Aden Körfezi'ndeki kıyı ülkelerinin sularında konuşlandırılacağı açıklanmıştı. - TOKYO

Orta Doğu, Japonya, Güncel

Kaynak: İHA

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