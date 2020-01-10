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Japonya Savunma Bakanı Kono, İranlı mevkidaşıyla telefonda görüştü

Japonya Savunma Bakanı Taro Kono, İran'a ülkesinin Orta Doğu'ya askeri güç gönderme kararında bir değişiklik olmadığını bildirdi.

10.01.2020 09:46 | Son Güncelleme: 10.01.2020 09:50Japonya Savunma Bakanı Kono, İranlı mevkidaşıyla telefonda görüştü
Savunma Bakanı Taro Kono, 'a ülkesinin Orta Doğu'ya askeri güç gönderme kararında bir değişiklik olmadığını bildirdi.

Japonya Savunma Bakanı Taro Kono, İran Savunma Bakanı Amir Hatami ile 20 dakika süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. ABD-İran krizinin tırmandığı bir dönemde gerçekleştirilen görüşmenin ardından Kono, gazetecilere yaptığı açıklamada, Orta Doğu'ya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) güçlerini gönderme kararında bir değişiklik olmadığını mevkidaşına bildirdiğini belirtti.

Japonya'nın İran'dan, denizlerde seyir güvenliğini sağlamak üzere Orta Doğu'ya asker gönderme planı konusunda işbirliği istediğine de vurgu yapan Kono, Hatami'den herhangi bir olumsuz yanıt almadığını da sözlerine ekledi. Görüşmede ayrıca bölgede yaşanan gerilimin de ele alındığı ifade edildi.

Hürmüz ve Basra planda yok

Denizlerdeki seyir güvenliğini sağlamak üzere Orta Doğu'ya askeri güç gönderme kararı olan Japonya, bölgeye göndereceği uçak ve devriye gemisi aracılığıyla, güvenlik amaçlı bilgi toplamayı hedefliyor. Hükümetin askeri gücü, Hürmüz Boğazı'na veya Basra Körfezi'ne sevk etme planının ise olmadığı ifade ediliyor. - TOKYO

Orta Doğu, Japonya, İran, Politika

Kaynak: İHA

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