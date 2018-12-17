Japonya Siber Savaşa Hazırlanıyor

Siber saldırılara karşı savunmasını güçlendirmek isteyen Japonya
, siber güvenliğe özel bütçe ayıracak.
Siber savaş ve ülkeye yönelik olası siber tehditleri değerlendiren Japonya, ülkenin siber savunma sistemini güçlendirmeye hazırlanıyor. Hükümet
kaynaklarından edinilen bilgilere göre, ek siber güvenlik tedbirleri için bütçeden ödenek ayrılacak. Bu yılki ek mali paket ve gelecek yıl bütçesinden tahsis edilecek fonla hükümet, telekomünikasyon ekipmanlarındaki kötü amaçlı programları tespit eden yazılımlar geliştirmeyi planlıyor. ABD
ve Çin
'in rekabeti tetikledi
Yetkililer, ek siber güvenlik önlemleri alınmasına yönelik kararın ABD-Çin arasındaki teknolojik savaşın derinleşmesiyle ortaya çıktığını belirtiyor. Geçtiğimiz günlerde telekomünikasyon ekipmanları tedarik kurallarını revize eden hükümetin, bir sonraki mali yılda risk taşıdığından şüphelenilen ekipmanları satın alırken ulusal güvenlik risklerini dikkate alacağı öğrenildi. Bazı cihazların üretim aşamasında kötü niyetli işlevler ile donatılabileceğinden endişelenen uzmanlar, şüpheli cihazların olası bir siber saldırıda kullanılma ihtimaline karşı önlem almak istiyor.
Birçok alanda kullanılacak
Gelecek yıl 5G mobil iletişim şebekesi destekli cihazları deneme bazında kullanıma sunmaya hazırlanan Japonya, ayrıca güç şebekeleri, sürücüsüz otomobiller ve özel sektör teknolojileri gibi hayati öneme sahip altyapı yatırımlarını korumak için de geliştireceği yazılımları kullanmayı hedefliyor. - TOKYO
17 Aralık 2018 Pazartesi 09:57