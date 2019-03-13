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Japonya, Türk meyve sebze mamullerini tercih etti. Türkiye'nin Japonya'ya meyve sebze mamulleri ihracatı 2018 yılında yüzde 26'lık artışla 24 milyon dolara ulaşırken, Ege Bölgesi'nden Japonya'ya yapılan meyve sebze mamulleri ihracatı ise yüzde 120'lik rekor artış göstererek 5,7 milyon dolara yükseldi.İhraç pazarlarını çeşitlendirerek, 2018 yılında 832 milyon dolarlık ihracat rakamıyla tarihi rekora imza atan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 2019 yılı için belirlediği 1 milyar 50 milyon dolarlık ihracat hedefine ulaşmak için tanıtım atağını Japonya'da sürdürdü.2019 yılında Almanya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden sonra üçüncü duraklarının 5-8 Mart tarihleri arasında Japonya'nın Chiba şehrinde düzenlenen Foodex Japan 2019 44. Uluslararası Gıda ve İçecek Fuarı olduğunu dile getiren Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, fuar süresince ziyaretçilere tadım seansları düzenlediklerini, Türk meyve sebze mamullerini tanıttıklarını kaydetti.Japonlara ve Uzak Doğu ülkelerinden gelen ziyaretçilere Foodex Fuarı süresince kurutulmuş domates, salatalık ve biber turşuları, domates ve biber sosları, konserve meyveler, yaprak sarma gibi ürünlerin tadım seanslarını gerçekleştirdiklerini anlatan Uçak, "Japon alıcılar tarafından turşular, yaprak sarma, humus, ezme ve soslar gibi Türk geleneksel ürünlerine yoğun ilgi gördük. Japonya'ya 2017 yılında 18,7 milyon dolar olan meyve sebze mamulleri ihracatımız, 2018 yılında yüzde 26 oranında artış göstererek 23,7 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2018 yılında en fazla ihraç ettiğimiz ürünler ise; domates salçası, meyve suları, dondurulmuş domatesler ve konserve meyveler oldu. Japonya gıda ithalatında çok titiz bir ülke. Japonya pazarındaki bu başarıyı sağlayan ihracatçılarımız her türlü takdiri hak ediyor" diye konuştu.Turquality Projesi farkını gösterdiEge İhracatçı Birlikleri bünyesindeki Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği ve Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliğinin Japonya'ya Türkiye'nin gıda ürünleri ihracatını arttırmak için 3 yıldır son derece başarılı bir Turquality Projesi yürüttüklerini hatırlatan Uçak sözlerini şöyle tamamladı:"Turquality Projesi ile Japonya'da Türk gıda ürünlerinin bilinirliğini arttıran etkinliklere imza attık. 2018 yılında Ege Bölgesi'nden Japonya'ya yapılan gıda ürünleri ihracatı yüzde 57'lik artışla 82 milyon dolara çıkarken, meyve sebze mamulleri ihracatı yüzde 120'lik artış hızı yakaladı ve 5,7 milyon dolara yükseldi. Dondurulmuş domatesler, konserve meyveler ve turşular Japonların tercihi oldu. Japonya'ya Ege Bölgesi'nden yapılan gıda ürünleri ihracatındaki artışın 2019 yılında da devam ederek 100 milyon doları aşmasını bekliyoruz."Foodex Japan 2019 44. Uluslararası Gıda ve İçecek Fuarı'nda Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğini Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Ödül ile yönetim kurulu üyeleri Türkmen Türkmenoğlu ve Martin Erdemir Sanford temsil etti. - İZMİR