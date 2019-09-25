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Japonya ve İran liderlerinden kritik görüşme

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşme gerçekleştirdi.

25.09.2019 09:44Japonya ve İran liderlerinden kritik görüşme
Japonya Başbakanı Shinzo Abe, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşme gerçekleştirdi.

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu ABD'nin New York şehrinde İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya geldi. Görüşmede Abe'nin, İran'ın ABD ile yaşanan gerginliği diyalog yoluyla azaltmaya çalışacağı yönündeki umudunu dile getirdiği öğrenilirken, ayrıca Ruhani'nin kendisine daha önce ilettiği İran'ın barışçıl çözüm isteğini hatırlattığı kaydedildi. Abe, İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Haziran ayında yaptığı "Nükleer silah peşinde değiliz" şeklindeki açıklamasından umutlu olduğunu da belirterek, İran'dan uranyum zenginleştirme seviyesini belirlenen sınırın altında tutmasını istedi.

Ruhani ise Abe'nin Haziran ayında Tahran'a gerçekleştirdiği ziyaretten ülkesinin duyduğu memnuniyeti vurguladı. Japonya'yı "Asya'nın önemli bir ülkesi ve İran'ın eski bir dostu" olarak nitelendiren Ruhani'nin, ikili ve uluslararası bölgesel sorunları çözmek üzere Abe ile diyaloğu sürdürme istediğini dile getirdiği ifade edildi. - TOKYO

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Kaynak: İHA

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