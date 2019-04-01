Japonya 'Yabancı İşçi Kabul Edilmeyecek Ülkeler' Listesinden Türkiye'yi Çıkardı

Kaynak: DHA

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Japonya'da, yabancıların oturma izinlerini düzenleyen yeni yasaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Japonya'da, 1 Nisan 2019 tarihinde yürürlüğe giren, yabancıların oturma izinlerini düzenleyen yeni yasa kapsamında, yabancı işçi kabul edilmeyecek ülkeler listesinden Türkiye'nin çıkarılmasından memnuniyet duyuyoruz. Bu adımın tarihi ve köklü bağlara sahip olduğumuz Japonya ile aramızdaki dostane ilişkilerin ruhuna uygun olduğunu düşünüyoruz" denildi.