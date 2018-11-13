Japonya Yabancı İşçilere 'Dil Kolaylığı' Sağlayacak

Japonya
istihdam sorununu çözmek için almayı planladığı yabancı işçilere 'dil kolaylığı' sağlayacak.
İstihdam sorununu yabancı işçi alarak çözmeye hazırlanan Japonya, şirketlerden Japonca yeterlilik standartlarını gevşetmesini istemeyi planlıyor. Genç
nüfus oranının giderek azalması ve düşük doğum oranları nedeniyle ülkeye daha fazla yabancı işçi almayı planlayan Japon Hükumeti, Nisan 2019'da yürürlüğe girmesi beklenen yasal düzenleme kapsamında ülkede çalışacak yabancılara dil engeli konusunda kolaylık sağlamaya hazırlanıyor.
Sözlü mülakata daha fazla önem
İş gücü sorunu arttıkça, Japon şirketlerin daha fazla yabancı öğrenci istihdam ettiğini göz önüne alan hükumet, çalışacak yabancı öğrencilerin yükünü hafifletmeyi amaçlıyor. Plan çerçevesinde, Japonca yeterlilik şartlarının yabancılar için 'çok ağır' olduğunu belirleyen Adalet Bakanlığının, Japon şirketlere, 'Yazılı başvurulardan ziyade sözlü görüşmelere önem vermeleri' ve 'Japonca yazılı başvuru şartını gevşetmeleri' çağrısı yapacağı belirtildi.
Japonca öz geçmiş şart
Japon hükumeti verilerine göre 2018 itibariyle yaklaşık 2.5 milyon yabancının yaşadığı Japonya'da, işe başvuru sürecinde, şirketlerin çoğunda Japonca öz geçmiş şartı aranıyor. Ülkede yaşayan yabancılar, günlük konuşma diline hakim dahi olsa, Japonca yazma ve okuma konusunda zorluk yaşıyor. - TOKYO