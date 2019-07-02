02.07.2019 11:15
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Japonya yabancılar için havalimanlarına yüz tanıma sistemi kuruyor

Japonya yabancılar için havalimanlarına yüz tanıma sistemi kuruyor

Japonya'da ülkeye gelen yabancı ziyaretçilere yönelik 6 havalimanındaki kapılara "yüz tanıma sistemleri" kurulacağı bildirildi.

Japonya 'da ülkeye gelen yabancı ziyaretçilere yönelik 6 havalimanındaki kapılara "yüz tanıma sistemleri" kurulacağı bildirildi.
Japon haber ajansı Kyodo 'da yer alan haberde, yüz tanıma sistemine sahip kapıların, gelecek yıl düzenlenecek Tokyo 2020 Yaz Olimpiyatları gibi büyük organizasyonlar için ülkeye gelmesi beklenen yabancı ziyaretçi akınına karşı kurulacağı belirtildi.
Sistem ile ziyaretçilerin pasaportlarındaki fotoğrafları ile havalimanındaki kapılarda çekilen fotoğraflar karşılaştırılarak güvenliğin arttırılması hedefleniyor.
Ülkedeki ilk yüz tanıma sistemli kapılar 2017 yılında Haneda Havalimanı'nda Japonya vatandaşları için kullanıma alınmış, sistem daha sonra 4 havalimanına daha kurulmuştu.
Yeni uygulamayla bu yıl içinde 6 havalimanında yabancı ziyaretçiler için yüz tanıma sistemi kullanıma başlanacak.
Kaynak: AA
Japonya , Tokyo , Kyodo , Japon , Güncel

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