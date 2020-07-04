Japonya'yı sel vurdu

Japonya'yı sel vurduJaponya, (DHA) ? Japonya'nın Kyushu adasında sağanak yağışlar, sel ve toprak kaymalarına neden olurken, Japon medyası, bir bakımevinde 14 kişinin öldüğünü iddia etti.

04.07.2020 16:07 | Son Güncelleme: 04.07.2020 16:39
Japonya'yı sel vurdu
Japonya, (DHA) ? Japonya'nın Kyushu adasında sağanak yağışlar, sel ve toprak kaymalarına neden olurken, Japon medyası, bir bakımevinde 14 kişinin öldüğünü iddia etti.
Japonya'nın güneybatısında yer alan Kyushu adası, sağanak yağışlar nedeniyle sel ve toprak kaymalarıyla mücadele ediyor. Japon medyasının haberine göre, adada bulunan bir bakımevinde 14 kişinin öldüğü ileri sürüldü. Japonya Başbakanı Şinzo Abe, 10 bin Japon askerini arama kurtarma ve diğer yardımlar için adaya gönderdiği ifade edildi. Öte yandan, adada bulunan Kuma Nehri'nde su seviyesinin yükselmesiyle on binlerce insanın evlerini terk etmek zorunda kaldıkları aktarıldı. Japonya’yı sel vurdu

Kaynak: DHA

Etiketler: Japonya, Japon, DHA, Dünya, Güncel, Haber
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