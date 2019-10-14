Japonya'yı vuran Hagibis Tayfunu'nda 26 kişi hayatını kaybetti, 100 kişi yaralandı

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Başbakanı Abe Şinzo, hükümet yetkilileriyle yaptığı toplantının ardından kurtarma çalışmalarına sivil savunma, sahil güvenlik personeli ve itfaiye görevlilerinin yanı sıra 110 bin polis memurunun katıldığını belirterek "Su altındaki evlerde kalanların kurtarılması ve kayıpların bulunması için azami çaba gösterilmeli." dedi.

26 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kurtarma görevlilerinin ve diğer yetkililerin açıklamalarına dayandırılan haberde, tayfunun etkili olduğu bölgelerde 26 kişinin öldüğü, yaklaşık 100 kişinin yaralandığı ve kayıp 21 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Ölenler arasında bulunan 77 yaşındaki bir kadının, Fukuşima ilinde düzgün bağlanmaması nedeniyle helikopterle kurtarılırken yaklaşık 40 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybettiği belirtildi.

Dün gece Tokyo Körfezi'nde batan Panama bandıralı kargo gemisinin 12 kişilik mürettebatından 4'ünün bu sabah kurtarıldığı ancak 2'sinin daha sonra yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Bu arada mahsur kalan kişilere ulaşılması için afet bölgelerine helikopter ve kurtarma botları sevk edildi.

MAHSUR KALAN 360 KİŞİ KURTARILMAYA ÇALIŞILIYOR

Hagibis Tayfunu nedeniyle görevlendirilen 27 bin askerin ve diğer ekiplerin, Çikuma Nehri'nin toprak setinin yıkılması sonucu bölgede mahsur kalan 360 kişiyi kurtarmaya çalıştığı kaydedildi.

Altyapı Bakanlığı, ülke genelinde Hagibis Tayfunu nedeniyle toprak setleri yıkılan nehir sayısının 21 olduğunu duyurdu.

Kabine Sekreteri Yoşihide Suga da bu sabah itibarıyla ülkede 376 bin haneye elektrik, 14 binine de su verilemediğini bildirdi.

6 MİLYONDAN FAZLA KİŞİNİN TAHLİYESİ ÖNERİLDİ

Hagibis'in bugün etkisini azaltıp Japon takımadalarından uzaklaşması bekleniyor.

Dün başlayan ve hızı saatte 180 kilometreye ulaşan tayfun nedeniyle ülke genelinde en az 56 heyelan meydana gelmiş, aşırı yağışlar nedeniyle Japonya'nın Honshu Adası'nda dün 6 milyondan fazla kişinin tahliyesi önerilmişti.

Başkent Tokyo ve çevresindeki tren seferleri ve uçuşların büyük çoğunluğu yarına kadar iptal edilmişti. Ülkede birçok tren seferi yeniden başlatılırken, Japon Hava Yolları ve All Nippon Hava Yolları, birçok uçuşun yarından itibaren normal seyrinde yapılmasının beklendiğini duyurdu.

SON 60 YILIN EN ŞİDDETLİSİ

Meteoroloji birimi, Hagibis'in son 60 yılın en şiddetli tayfunu olabileceği uyarısında bulunmuştu.

Başta başkent Tokyo olmak üzere Gunma, Saitama, Kanagava, Yamanaşi, Nagano ve Şizuoka vilayetlerinde acil durum ilan edilmişti.