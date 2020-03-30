Japonyanın meşhur komedyeni Ken Şimura koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Covid-19 testi pozitif çıktıktan sonra Tokyo hastanesine yatırılan 70 yaşındaki komedyenin burada solunum yetmezliği nedeniyle öldüğü açıklandı.
30.03.2020 08:44 | Son Güncelleme: 30.03.2020 08:44
Japonya 'nın meşhur komedyeni Ken Şimura koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Covid-19 testi pozitif çıktıktan sonra Tokyo hastanesine yatırılan 70 yaşındaki Şimura'nın solunum yetmezliği nedeniyle öldüğü açıklandı.
Covid-19 testi pozitif çıktıktan sonra Tokyo hastanesine yatırılan 70 yaşındaki Şimura'nın solunum yetmezliği nedeniyle öldüğü açıklandı.
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Kaynak: Euronews.com
Etiketler: Koronavirüs, Japonya, Dünya